Die Polizei Braunschweig fragt: Wer kennt diesen Mann?

Einer 82-jährigen Frau war im vergangenen November in einem Einkaufsmarkt in der Borsigstraße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet worden. Mit der EC-Karte hob der Täter in einer Bank an der Kastanienallee kurz darauf in zwei Fällen Bargeld vom Konto der Frau ab. Der Gesamtschaden für die Seniorin lag laut Polizeibericht „im vierstelligen Eurobereich“.

In der Bank wurden Aufnahmen von dem Tatverdächtigen gemacht. Nach erfolgloser interner Fahndung gab das Amtsgericht Braunschweig nun die Bilder der Überwachungskamera zur Veröffentlichung frei. Wer Hinweise auf die Identität des bislang unbekannten Mannes geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Süd unter

(0531) 476-3515

in Verbindung zu setzen.