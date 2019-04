Diebe stehlen in Braunschweig Scheinwerfer aus fünf Autos

Die 34-jährige Mitarbeiterin eines Autohandels an der Wolfenbütteler Straße meldete sich Dienstagvormittag bei der Polizei.

Am Donnerstag beim Verlassen des Geschäftes zum Feierabend war, so meldet es die Polizei, keinem der Mitarbeiter etwas Besonderes an den ausgestellten Fahrzeugen aufgefallen. Beim Rundgang einer 20-jährigen Angestellten am späten Dienstagmorgen bemerkte diese dann fünf beschädigte neuwertige Autos.

Unbekannte hatten offenbar die Ostertage genutzt, um an den Fahrzeugen die Seitenscheiben aufzuhebeln. Nachdem sie so die Motorhauben öffnen konnten, entfernten die Täter einige Teile. Im Anschluss wurden die Scheinwerfer der Fahrzeuge fachgerecht ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 40.000 Euro.