Wie die Wüste ins Museum kommt

Mächtig schwer sehen sie aus, die riesigen Quader für das Portal der Ruinenstadt Palmyra. Emad Aisho baut das legendäre Tor für eine Ausstellung des Naturhistorischen Museums nach. Was gewichtig aussieht wie Stein ist aber nur Styropor. „Und damit ganz leicht“, sagt Aisho lachend. Gerade verpasst er dem Quader einen brandhemmenden Anstrich.

Der Syrer hat sich schwer entbehrlich gemacht im Museum. „Er ist ein großer Gewinn für unser Team“, betont Museumschef Dr. Ulrich Joger. Vor eineinhalb Jahren hatte Aisho seinen Job angetreten. Wir berichteten damals von den Hoffnungen des syrischen Flüchtlings. Als Christ hatte er sich in seiner Heimat nicht mehr sicher gefühlt, die Gewalt islamistischer Rebellen rund um Aleppo gefürchtet. Aisho floh mit seiner Familie in den Libanon und gelangte schließlich nach Deutschland.

Der Syrer hat seinen Arbeitsplatz der ehemaligen niedersächsischen Kultur-Ministerin Gabriele Heinen-Kljajić zu verdanken. Sie habe 2016 ein Programm aufgelegt zur Förderung von Flüchtlingen in Museen und anderen Kultureinrichtungen, erklärt Joger.

Ein Programm, das demnächst aber ausläuft. Aishos Vertrag endet am 1. Oktober. Tags drauf wird die Ausstellung eröffnet, in die der Syrer gerade seine ganze Hingabe hineinlegt: „Die Wüste soll leben“. Sie wird in der Burg Dankwarderode zu sehen sein.

„Aisho ist für uns nicht zuletzt so wichtig, weil er authentische Informationen beisteuern kann über ein Land, wo wir wegen des Krieges derzeit nicht hinkönnen“, verdeutlicht Joger.

Vier Flüchtlinge hatten sich damals um die Stelle beworben. Aisho habe als Biologielehrer die besten Voraussetzungen mitgebracht. „Von seinen künstlerischen und gestalterischen Fähigkeiten ahnten wir damals noch nichts.“

Die bringt er nun mit großer Detailfreude ein. Im Modell hat er die Räume der Burg bereits mit neuem Leben erfüllt –

mit Wild- und Haustieren der Region, mit einer Oase und einem Beduinenzelt. Das Original hat Joger vor vier Wochen in Jordanien gekauft; gerade ist es in Frankfurt eingetroffen.

Aisho auch einen Brunnen nachgebaut, wie er in der Wüste zu finden ist, und er zeigt uns einen stilisierten Kamelkopf, an dem er anschaulich machen will, dass Kamele perfekt angepasst sind an die extremen Bedingungen ihrer Wüsten-Umgebung. Mit LED-Lämpchen will er den besonderen Blutkreislauf im Kopf des Tieres verdeutlichen, der dafür sorgt, die eingeatmete heiße Luft abzukühlen. Das Kamel als klimatisches Meisterwerk der Natur.

Aisho mag seinen Job sehr. Joger lässt ihm und Eliane Küpfer, Kuratorin der Ausstellung, viel Freiraum. Der 53-jährige Syrer hat viel gelernt, seit er im Naturhistorischen Museum arbeitet. „Ich habe nicht nur meine Sprache sehr verbessern können, sondern auch den Umgang mit Computern und dem Internet“, erklärt er.

Joger fürchtet, dass er den engagierten Syrer an seinem Haus nicht halten kann. „Ich würde ihn gerne übernehmen. Doch die Chancen stehen derzeit schlecht: Die drei Landesmuseen in Braunschweig haben eine Haushaltssperre.“ Ein Faktor sei der Einnahmeverlust durch geringe Besucherzahlen der Museen in dem ungewöhnlich langen und heißen Sommer vergangenen Jahres. „Es wäre wirklich ein Verlust“, meint Joger.