Ostermarschierer in Braunschweig: „Abrüsten statt Aufrüsten!“

Die Zeiten sind vorbei, als regelmäßig Zehntausende auf die Straßen gingen, um für Frieden zu demonstrieren. Die Ostermärsche gibt es trotzdem noch, bundesweit – und auch in Braunschweig. Am Ostersamstag waren wieder rund 100 Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs. Organisiert wurde die Kundgebung...