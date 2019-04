Studenten bringen Geschichte im Schloss unter die Leute

Drängelei im Schlossmuseum. Zurück in die Vergangenheit. Studentinnen in weißen Blusen, mental schon mitten drin im Zeitensprung. Heute minus hundert Jahre. Das waren, weiß man, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg, keine beschaulichen Braunschweiger Zeiten. Das hier ist eine ziemlich einfallsreiche Art der Rückblende. Studierende des Instituts für Geschichtswissenschaft der TU bringen das, was sie erforscht haben, direkt unter die...