Braunschweiger Polizei-Radstaffel stoppt Fahrraddieb

Wie die Beamten melden, wollten sie den 29-Jährigen kontrollieren, weil er auf dem Radweg der Salzdahlumer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Der Radfahrer versuchte, vor der Radstreife zu flüchten. Das allerdings gelang ihm nicht. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrrad des 29-Jährigen im Juni vergangenen Jahres am Schloss in Braunschweig entwendet worden war. Der Beschuldigte betritt in seiner Vernehmung einen Diebstahl. Dennoch muss er sich nun, so melden es die Beamten, wegen Diebstahls beziehungsweise Hehlerei verantworten.

