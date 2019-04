Braunschweiger Kinder fiebern der Erstkommunion entgegen

Bald haben die Kinder ihren großen Tag: Am Weißen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern, gehen wieder zahlreiche Acht- bis Neunjährige, festlich in weiße Kleidung gehüllt, in St. Aegidien zur Erstkommunion. An diesem Tag dürfen die Mädchen und Jungen erstmals an der Eucharistiefeier – so wird die...