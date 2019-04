Verfolgungsjagd: Ladendieb flüchtet in die Oker - vergeblich

Ein Ladendieb nahm am Freitagvormittag eine ungewöhnliche Fluchtroute: Er sprang in die Oker.

Am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr lieferte sich die Polizei Braunschweig mit einem Ladendieb eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd. Der Mann flüchtete vor den Beamten – und sprang in seiner Hektik in der Nähe des Herzog-Anton-Ulrich-Museum in die Oker.

Schwimmeinlage blieb erfolglos

Nach Angaben der Polizei durchschwamm er den Fluss zwar, konnte aber von den Beamten gefasst werden. Über den Tathergang und eine etwaige Schadenssumme ist bisher nichts Weiteres bekannt.

Der Mann wird nun von den Polizeikräften befragt. red