Rat Braunschweig: grünes Licht fürs Baugebiet Trakehnenstraße

Stöckheim soll bald ein weiteres Wohngebiet erhalten. Während direkt an der Endhaltestelle der Straßenbahn schon die Arbeiten für 300 neue Wohneinheiten laufen, gibt es nun auch grünes Licht für das Baugebiet an der Trakehnenstraße. Der Rat hat den Bebauungsplan in seiner letzten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. 265 Wohneinheiten sind dort laut der Stadtverwaltung geplant: 147 in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sowie...