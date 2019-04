Schützen-Gilde Braunschweig erreicht neuen Rekord

Der Vorsitzende der Schützen-Gilde (SGi) Hondelage verkündete bei der Siegerehrung am Sonntag einen Rekord: 215 Menschen, die Männer in der Überzahl, waren ins Schützenheim an der Hegerdorfstraße gekommen, als es zum 29. Mal hieß „Vom Harz bis ans Meer“. Wie in den Jahren zuvor waren die Teilnehmer...