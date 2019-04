Unbekannte brechen in Braunschweig zwei Autos auf

Braunschweig. Zu zwei Autoaufbrüchen mit gleicher Vorgehensweise kam es am Montag am Schrot- und am Brodweg.

Zunächst meldete sich laut Polizei eine 49-Jährige, die ihren Wagen für einen Spaziergang am Südsee am Schrotweg abgestellt hatte. Als sie gegen 16 Uhr zurückkam, sei eine Scheibe eingeschlagen gewesen. Aus dem Auto war laut Polizei eine Umhängetasche samt Geldbörse, Papieren, Bargeld und Mobiltelefon gestohlen worden.

Ähnlich lag der Fall am Brodweg: Dort stellte die Autofahrerin nach einem Friedhofsbesuch gegen

18.45 Uhr fest, dass eine Scheibe ihres Fahrzeugs zerstört war. Auch in diesem Fall sei eine Handtasche samt Inhalt gestohlen worden. In der Tasche befanden sich laut Polizei eine Brieftasche, diverse Papiere sowie ebenfalls Bargeld. Der Gesamtschaden wird in beiden Fällen mit mehreren hundert Euro angegeben.

Die Polizei Braunschweig rät aufgrund der aktuellen Fälle allen Autofahrern nochmals eindringlich, auch bei kurzzeitigem Verlassen der Fahrzeuge keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Auto abzulegen.