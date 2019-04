Die Feuerwehr musste bei einem Küchenbrand in Watenbüttel einen 89-Jährigen retten.

Braunschweig. In einem Haus in Watenbüttel ist ein Küchenbrand ausgebrochen. Ein 89-Jähriger wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Brandursache ist unbekannt.

Küchenbrand in Watenbüttel – Feuerwehr rettet 89-Jährigen

In einem Wohnhaus in Watenbüttel ist eine Küche in Brand geraten. Die Feuerwehr musste einen 89-jährigen Bewohner im Zuge ihres Einsatzes aus dem Gebäude retten.

Am Montag, 8. April, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr zu dem Haus gerufen. Der Löschzug der Hauptwache, die Ortsfeuerwehren Watenbüttel und Völkenrode sowie weitere Rettungsdiensteinheiten waren daraufhin vor Ort.

89-jähriger Bewohner muss mit Korbtrage aus dem Gebäude gerettet werden

Der 89-Jährige stand an einem Fenster im ersten Obergeschoss – massiver Rauch quoll hinter ihm aus dem Fenster. Sofort wurde eine Rettung über eine Leiter eingeleitet. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters konnte der Mann die Leiter jedoch nicht heruntersteigen, wie Feuerwehrsprecher Frank Hermanns mitteilte.

Demnach wurde er daraufhin von zwei Atemschutztrupps auf einer Schleifkorbtrage und mit einer Fluchthaube zum Schutz gegen die giftigen Rauchgase durch den verrauchten Bereich ins Freie getragen, vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus Marienstift transportiert.

Das Feuer brach in einer Küche im ersten Obergeschoss aus

Drei weitere Bewohner des Hauses wurden ebenfalls vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht, brauchten aber nicht in die Klinik gebracht zu werden. Sie wurden im weiteren Verlauf durch die mitalarmierte Notfallseelsorge der Feuerwehr betreut, hieß es.

Das Feuer konnte nach Mitteilung in einer Küche im ersten Obergeschoss lokalisiert werden und wurde im so genannten Innenangriff gelöscht. Anschließend wurde das Gebäude mit mehreren Lüftern vom Rauch befreit. Während der Löscharbeiten musste die Celler Heerstraße rund eine Stunde lang voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist noch unbekannt – Polizei ermittelt

Torge Malchau, Leiter der Feuerwehr Braunschweig und Einsatzleiter vor Ort, kommentierte den Einsatz: „Die ersten Feuerwehreinheiten waren acht Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort und haben sofort mit der Menschenrettung begonnen. Dies hat dafür gesorgt, dass der 89-jährige Bewohner diese kritische Situation gut überstanden hat.“

Die konkrete Brandursache ist nach offizieller Aussage derzeit noch unbekannt – die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.