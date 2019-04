Gisele besiegt Dschungelkönigin beim Promi-Dinner

Diesmal flossen keine Tränen bei der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnerin Gisele: Das Zwiebelschneiden überließ sie beim „Promi-Dinner“ wohlweislich ihrem Sandkasten-Freund und Beikoch Steffen, und ein böses Wortgefecht mit Sibylle Rauch stand sie tapfer durch. Selbst Freudentränen verkniff sich die Braunschweigerin - dabei hätte sie dazu allen Grund gehabt: Gisele Oppermann hat beim „Perfekten Dschungel-Dinner“ gewonnen, das am Sonntagabend vom TV-Sender Vox ausgestrahlt wurde. Und damit hat sie selbst Dschungelkönigin Evelyn Burdecki in den Schatten gestellt...

Gewinner spenden für „Hellhound Foundation“ und Tierheim

Den Sieg teilt sich die 31-Jährige mit Felix van Deventer: Beide erhielten von ihren Gästen jeweils 22 Punkte, während Evelyn Burdecki mit 17 Punkten auf Platz 2 und Sibylle Rauch mit 13 Punkten auf dem dritten Rang landete.

Die 5000 Euro Gewinn für einen guten Zweck müssen sich die beiden Sieger teilen: Der Anteil von Gisele kommt der „Hellhound Foundation“ zu, einem Verein in Norddeutschland, der sich um verhaltensauffällige Hunde kümmert, die sonst eingeschläfert werden müssten. Tierliebhaberin Gisele, die selbst Hundebesitzerin ist, hatte das bereits im Vorfeld im Interview mit unserer Redaktion angekündigt. Felix van Deventer spendet seinen Anteil dem Tierheim an seinem Wohnort Potsdam.

Für Gisele war es bereits der zweite Auftritt bei „Das perfekte Promi-Dinner“: 2010 hatte sie schon einmal mitgemacht, kurz nachdem sie durch die Sendung „Germanys next Topmodel“ bekannt geworden war. Dieses Mal setzte sie bei den Zutaten für ihr Menü auf Bio-Qualität und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Als Vorspeise bereitete sie Kokos-Curry-Suppe, Rote-Bete-Salat, Jakobsmuscheln und Limetten-Risotto zu. Der Hauptgang bestand aus Süßkartoffelpüree, Rinderfilet, Rotkohl und Speckbohnen. Zum Nachtisch gab es Lavakuchen mit Amaretto, Eis und Früchten. Titel des Menüs: „Heute leider kein Model-Essen.“ Eine Anspielung auf das Dschungelcamp, wo Gisele von ihren neun Dschungelprüfungen manches Mal nur ein „Model-Essen“ mitgebracht hatte: Weil es ihr mehrfach nicht gelungen war, „Sterne“ zu ergattern, mussten die Campbewohner hungern.

Etwas zu viele Wacholderbeeren

Beim Promi-Dinner wurden alle satt, und abgesehen von dem etwas großzügig bemessenen Anteil an Wacholderbeeren in ihrem Rotkohl hatten Giseles Gäste eigentlich nichts auszusetzen an ihrem Menü. Wie die Halbbrasilianerin wohnt, erfuhren ihre Gäste und die Fernsehzuschauer allerdings nicht: Nach einem kurzen Schwenk durch Braunschweigs Innenstadt - Rizzi-Haus, Burglöwe, Dom, gewürzt mit der Ansage „In Braunschweig, wo man sonst selten auf Prominente trifft...“ – wurde in der trendigen Agentur des Braunschweiger Filmemachers Marc Fehse gekocht und gedreht. Fehse ist ein Freund von Gisele und Regisseur des Kinofilms ,Sky Sharks’, in dem die Braunschweigerin demnächst in einer kleinen Rolle zu sehen sein wird. „Privates bleibt privat“, erklärte Gisele diesen Schritt.