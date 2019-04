Bei den Braunschweiger Gauß-Friends trifft sich die ganze Welt

Braunschweig. Serie „TU von A bis Z“: Heute I wie International. Die Internationalisierung hat an der Uni oberste Priorität – und viele packen mit an.

Wenn der alte Gauß wüsste, was hier in seinem Namen geschieht! Nämlich Völkerverständigung vom Feinsten. Der wohl bekannteste deutsche Mathematiker (1777-1855), geboren in Braunschweig, inspiriert Menschen aus der ganzen Welt, sich hier bei den Gauß-Friends zu engagieren. Gegründet wurde der Verein vor elf Jahren – und heute ist die TU ohne ihn eigentlich gar nicht mehr denkbar.

Warum? Weil die Uni immer stärker auf Internationalisierung setzt. Die Gauß-Friends spielen dabei eine entscheidende Rolle. Welche, das kann am besten Younouss Wadjinny erklären, denn er hat den „Internationalen Verein der Carl Friedrich Gauß Freunde“, wie es korrekt heißt, 2008 gegründet. Wadjinny stammt aus Marokko und hatte schon immer eine Begeisterung für Wissenschaftsgeschichte und Mathematik. „Da kann man Gauß gar nicht übersehen“, sagt er. Später erzählte sein Mathelehrer immer wieder von Gauß, der die berühmte Summe aller Zahlen von 1 bis 100 in kürzester Zeit berechnet hatte. All das hatte sich bei Younouss Wadjinny tief eingeprägt. Als er dann unbedingt in Deutschland Mathe und Philosophie studieren wollte, keine einzige Stadt kannte, sich aber für eine Uni entscheiden musste, da fiel ihm auf, dass Gauß in Braunschweig geboren ist. Volltreffer!

2005 hat er sein Studium an der TU begonnen und drei Jahre später mit Freunden die Gauß-Friends ins Leben gerufen. Sie alle eint die Begeisterung für Gauß, und zwar nicht nur mit Blick auf dessen wissenschaftliche Leistung. „Gauß hat international Symbolkraft“, sagt Wadjinny. „Er beherrschte mehrere Sprachen, interessierte sich für andere Kulturen. Er steht für Weltoffenheit.“

Malak Weheba (25) aus Ägypten ist seit einigen Jahren in Braunschweig und macht jetzt ihren Master in Biologie: „Man fühlt sich hier schnell zu Hause. Ich bin wegen des Studiengangs hergekommen: Biotechnologie gibt es nicht so oft in Deutschland."

Saleh Mulhem (34) aus Syrien promoviert am Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze: „In Syrien habe ich meinen Master in Mathe gemacht. Danach wollte ich unbedingt nach Deutschland. Ich mag die Leute hier, die Kultur."

Ana Victoria Huezo Figueroa (25) aus El Salvador macht ihren Master in Sozialwissenschaften: „Ich mag die Stadt, sie ist nicht so groß. Hier herrscht viel mehr Sicherheit als in meiner Heimat, so dass ich jederzeit allein nach Hause gehen kann."

Randa Zarrouk (27) aus Tunesien promoviert am Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze: „In Braunschweig treffe ich die ganze Welt: Leute aus Argentinien, aus Asien... Das hätte ich nie erwartet. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin!"

Irem Yigit (20) studiert Maschinenbau mit Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt (Bachelor): „Die Forschung ist hier viel besser als anderswo. Wir können Flugzeuge und Raketen bauen und sie fliegen lassen! So etwas findet man sehr selten."



Die Gauß-Friends laden die neuen internationalen Studierenden immer zum Campus-Rundgang ein. Das kleine Foto zeigt Carl Friedrich Gauß, den Namensgeber des Vereins.

Der Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777-1855) auf einer zeitgenössischen Darstellung (undatiertes Archivfoto).

Mit dem Buddy-Programm geht’s los

Die Gauß-Friends engagieren sich daher ganz stark in der Betreuung der internationalen Studenten der TU. Zum Semesterbeginn greift das Buddy-Programm: „Wir holen die Leute vom Bahnhof ab, zeigen ihnen den Campus, informieren sie über das Studium“, erläutert Wadjinny. Kontoeröffnung, Krankenversicherung, Einwohnermeldeamt – alles Dinge, die mit einem Buddy, einem Kumpel, leichter gehen. Ist dies gepackt, folgen Stadtführungen und Exkursionen. Bei den Gauß-Friends gibt es eine Theatergruppe, einen Tanzkurs, einen Koch-Workshop, eine Lerngruppe, eine Musikgruppe, einen Lauftreff und vieles mehr. „Das ist ein Geben und Nehmen“, sagt Wadjinny. „Die internationalen Studierenden und Doktoranden berichten über ihr Land, ihre Kultur. Dadurch bereichern sie uns. Das ist faszinierend: so viele Sprachen, so viele Nationen auf kleinstem Raum. Das zu erleben, ist großartig – Frieden, Achtung, Respekt.“

Wichtig ist ihm noch der Hinweis, dass die Gauß-Friends nicht allein arbeiten, sondern zusammen mit vielen anderen unter dem Dach des Gauß-Haus-Projekts. Das ist aber längst noch nicht alles, was die TU mit Blick auf die Internationalisierung zu bieten hat. Für Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla hat das Thema oberste Priorität: „Wir wollen unseren Studierenden die Möglichkeit geben, noch mehr internationale Erfahrungen zu sammeln“, sagt sie. Zugleich wolle die Uni noch mehr internationale Studenten, Doktoranden und Professoren empfangen. Dafür sei es aber vor allem nötig, noch viel mehr Module und Studiengänge in englischer Sprache anzubieten. Denn Austauschprogramme sind oft auf Gegenseitigkeit angelegt – wer viele Gäste empfängt, kann auch viele deutsche Studenten in die Welt schicken.

Kooperationen mit Unis weltweit

Eine große Rolle spielen der Präsidentin zufolge weltweite Partnerschaften: Die TU kooperiert zum Beispiel mit den Unis in Delft (Niederlande), Tampere (Finnland) und Shanghai (China), mit dem „Singapore Institute of Manufacturing Technology“ und mit dem Indian Institute of Technology in Bombay.

Weil das Thema als so wichtig gilt, hat sich die TU im Herbst 2018 eine neue Struktur fürs Internationale verpasst: Es gibt jetzt ein „International House“, das die vielen schon vorhandenen Angebote bündelt. Wichtig ist zum Beispiel das Scout-Programm, erläutert Heinrich Schwabecher, Leiter des International House. Über dieses Programm bekommen ausländische Studenten deutsche Paten, die sie durchs Studium begleiten. Die Paten wiederum können sich für ihr Engagement Creditpoints anrechnen lassen. Ein anderer Baustein ist das S.O.S.-Programm: Auch hier sind Paten im Einsatz, die mit den ausländischen Studenten die Vorlesungen aufarbeiten. So sollen vor allem Sprachprobleme frühzeitig angepackt werden. Mit Erfolg: Schwabecher zufolge ist die Durchfallquote deutlich gesunken.

All diese Angebote können jetzt auch die mehr als 300 neuen internationalen Studenten nutzen, die heute ins Sommersemester starten. Am Freitag wurden sie empfangen. Zur Begrüßung sagte Astrid Sebastian, die Leiterin des „Incoming Office“: „Das Schwierigste haben Sie schon geschafft: Sie sind immatrikuliert. Damit haben Sie bewiesen, dass Sie der deutschen Bürokratie gewachsen sind. Wenn man das erst einmal hinter sich hat, dann klappt auch alles andere. Herzlich willkommen!“

Fakten

An der Technischen Universität Braunschweig sind zurzeit 3121 internationale Studierende eingeschrieben. Insgesamt hat die Uni rund 20.000 Studenten. Etwas mehr als 2500 der internationalen Studenten haben ihr Abitur bzw. das Äquivalent dazu im Ausland erworben.

Die Herkunftsländer mit den höchsten Zahlen sind: China (rund 800), gefolgt von Syrien (276), Indien (153) und Tunesien (151).

Weitere größere Studentengruppen: Iran (100), Türkei (73), Indonesien (65), Italien (55), Russland (50).

„Exotischere“ Herkunftsländer mit jeweils nur einem oder zwei Studenten sind zum Beispiel Armenien, Bahrain, Benin, Bosnien-Herzegowina, Costa Rica, Ecuador, Elfenbeinküste, Estland, Georgien, Ghana, Hongkong, Kenia, Komoren, Liechtenstein, Litauen, Madagaskar, Mazedonien, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Ruanda, Saudi-Arabien, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Südafrika, Tadschikistan und Togo.

Zum Sommersemester 2019 starten jetzt 313 neue Studenten aus 35 Ländern an der TU. Wieder kommen die meisten aus China (103), gefolgt von Syrien (23) und Tunesien (18). Erstmals hat die Uni einen Studenten aus Mauritius zugelassen.

Serie „TU von A bis Z“: Die TU Braunschweig bewirbt sich als Exzellenz-Uni

Die Technische Universität Braunschweig ist im Rennen um viele Millionen Euro für die Spitzenforschung. 19 Universitäten beziehungsweise Uni-Verbünde aus ganz Deutschland bewerben sich um den Titel Exzellenz-Universität. Bis zu 11 werden am Ende ausgewählt. Ihnen winken pro Jahr jeweils mehr als 10 Millionen Euro. Auch die TU hat ihren Antrag eingereicht. Er steht unter dem Motto „we move“. Möglich ist die Bewerbung nur, weil die Uni im vergangenen Jahr zwei Exzellenzcluster eingeworben hat – auch hierfür gibt es einige Millionen Euro. Nun soll der zweite Schritt folgen, sozusagen die Krönung. Am 2. und 3. Mai kommen internationale Experten nach Braunschweig, um den Antrag zu prüfen. Am 19. Juli entscheiden sie, welche Bewerber Exzellenz-Unis werden.

