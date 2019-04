Türkisches Gericht fällt Urteil im Fall Hüseyin M. am Dienstag

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, kommt am 29. September 2018 am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn an.

Familie M. aus Braunschweig und Salzgitter blickt mit großer Sorge in die Türkei: Am Dienstag steht nach fünf Monaten Pause der zweite Prozesstag gegen den Braunschweiger Hüseyin M. an. Das Gericht in Ankara wird dann sehr wahrscheinlich schon das Urteil verkünden, wie unsere Zeitung erfuhr. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln soll Präsident Recep Tayyip Erdogan via Facebook beleidigt haben.

Hüseyin M. kam Mitte Oktober nach 45 Tagen in türkischer U-Haft frei und durfte wieder zurück nach Braunschweig. Damit drohte erst einmal keine weitere Eskalation im deutsch-türkischen Verhältnis.

Türkische Polizisten nahmen den 42-Jährigen Ende August während des Urlaubs mit seiner Frau bei den Schwiegereltern fest. Der Vorwurf lautet: Hüseyin M. soll Erdogan am 23. Mai 2014 und am 27. Juli 2015 in Facebook-Einträgen als „Diktator“ und als „Kindermörder“ bezeichnet haben. Der Braunschweiger bestreitet das.

Erst im vergangenen August wurde der Braunschweiger in mehreren Mails an türkische Behörden – darunter das Präsidialamt – denunziert. Wer dahinter steckt, ist immer noch unbekannt.

Hüseyin M. drohen sechs Jahre Haft. Die Familie ist vorsichtig geworden, wollte zum Prozess nichts sagen. Das gilt nun auch für Hüseyins Bruder Deniz M., der sich zuvor geäußert hatte. Hüseyin M. wird aus Angst, er könnte direkt wieder ins Gefängnis kommen, bei der Verhandlung am Dienstag nicht im Gerichtssaal in Ankara sein, sondern in Braunschweig bleiben. Sein Anwalt Erdal Güngör ist vor Ort.

Auch Sigmar Gabriel (SPD) wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Der ehemalige Außenminister pflegt nach wie vor einen guten Draht zum türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Die Familie von Hüseyin M. bat Gabriel im vergangenen Herbst, sich für den Braunschweiger einzusetzen. Das tat Gabriel. Wahrscheinlich ist er erneut im Hintergrund für den 42-Jährigen aktiv.

Und auch das Auswärtige Amt hielt sich auf Anfrage sehr bedeckt. Laut einer Sprecherin sind derzeit 51 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. „Sofern sie dies wünschen, werden sie von den deutschen Vertretungen in der Türkei konsularisch betreut“, sagte sie. Beim Auftakt des Prozesses gegen Hüseyin M. am 11. Oktober saß auch der Leiter der Rechts- und Konsularabteilung der deutschen Botschaft in Ankara im Gericht.

Dass Erdogans Partei AKP jüngst bei der Kommunalwahl in der Türkei einen Denkzettel erhielt, könnte sich positiv für Hüseyin M. auswirken. Gewählt wird in der Türkei erst wieder 2023. Erdogan hat nun vier Jahre Zeit, die innenpolitische Polarisierung zurückzudrehen und auf seine Kritiker zuzugehen. Und er könnte die strapazierten auswärtigen Beziehungen reparieren.