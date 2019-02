Stadt erhält Fördergelder: Was tun mit 15.000 Euro?

Freies W-Lan in Braunschweig wird in Kürze ausgeweitet

Haben ist auf jeden Fall besser als Brauchen. Und darum freut sich die Stadt Braunschweig auch über 15.000 Euro Fördergelder der EU. Im Prinzip. Denn wie man das Geld sinnvoll verwendet, auf diese Frage gibt es noch keine Antwort.

Braunschweigs öffentliches WLAN-Netz ist löchrig. Bestens zwar in der Innenstadt. Doch außerhalb der Innenstadt praktisch nicht existent. Die Bezirksräte ganz Braunschweigs hätten liebend gern ein kostenloses Angebot auch in ihren Stadtteilen. Wie gerufen schienen da die 15.000 Euro Fördergelder zu kommen. In Wirklichkeit, so wurde jetzt dem Wirtschaftsausschuss erklärt, verhalte es sich jedoch anders.

Hintergrund: Die Piraten wollten Einfluss nehmen auf die Verteilung der Gelder. Der Kulturpunkt West in der Weststadt, die Obdachlosenunterkünfte sowie die Dorfgemeinschaftshäuser könnten schließlich auch mit WLAN-Hotspots versehen werden.

Doch die Vorgaben seitens der EU lassen die Stadtverwaltung mittlerweile daran zweifeln, dass es eine kluge Idee war, sich um die Fördergelder beworben zu haben. Zumal schon das Bewerbungsverfahren nicht ohne war: „Dazu müssen in einem sehr formalen Prozess umfangreiche Daten des Oberbürgermeisters und der von ihm berechtigten Person eingereicht werden. Durch einen Personalwechsel bei der Stadtverwaltung muss die Berechtigung auf einen anderen Mitarbeiter übertragen werden. Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme mit der EU konnte dieses bisher aufgrund fehlender Hilfestellung nicht vorgenommen werden.“

Zudem haben Stadtverwaltung und EU sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die 15.000 Euro verwendet werden sollten: „Die ursprünglichen Planungen sahen vor,das vorhandene öffentliche WLAN-Angebotdas vorhandene öffentliche WLAN-Angebot, welches in Kooperation mit BS-Energy angeboten wird, zu erweitern oder die Fördergelder an Dritte, zum Beispiel städtische Gesellschaften, weiterzuleiten. Das ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht möglich.“ Im Resultat hieße das: „Eine Überschneidung mit vorhandenen öffentlichen Angeboten wie BS-Hotspot ist nicht zulässig.“ Ebenfalls unabänderlich vorgegeben sei der WLAN-Name „Wifi4EU“.

Was wohl zu verschmerzen wäre, wenn das Förderangebot nicht noch einen anderen Pferdefuß hätte: „Die Mittel dürfen nur für die Hardwarebeschaffungen verwendet werden.“ Wie sich im bisherigen Braunschweiger WLAN-Projekt aber gezeigt habe, „sind jedoch die Planungskosten, die Kosten für Tiefbau- und andere Infrastrukturarbeiten sowie die Betriebs- und Instandhaltungskosten die maßgeblichen Positionen“. Dies fördert die EU allerdings nicht.

Wägt man alles gegeneinander ab, so kommt die Stadtverwaltung zu diesem Ergebnis: „Insgesamt hat sich bei dem Projekt „Wifi4EU“ herausgestellt, dass hohe bürokratische Hürden vorhanden sind, die nicht zu dem erwarteten Nutzen im Verhältnis stehen und nicht zu einer einfachen und zielführenden Ausweitung des öffentlichen WLAN-Netzes in Braunschweig beitragen.“

Was also tun mit dem Fördergeld? Dankend verzichten? Damit tut sich die Stadtverwaltung zurzeit schwer. Plan ist: „Die Verwaltung nimmt Kontakt zu anderen Kommunen auf, um Möglichkeiten für eine sinnvolle Projektdurchführung zu erörtern.“

Piraten-Ratsherr Christian Bley macht keinen Hehl daraus, ein andere Antwort auf seine Anfrage erwartet zu haben: „Je tiefer ich mich in das EU-Förderprogramm eingearbeitet habe, desto weniger bin ich vom Programm an sich überzeugt.“ Dass es EU-Vorgaben bei der zu verbauenden Hardware gibt, dass das WLAN-Netz „Wifi4EU“ heißen muss,­ der bürokratische Aufwand – all das leuchtet Bley nicht ein. „Es lässt sich noch nicht einmal abschätzen, wie es um die Datensicherheit bestellt sein wird.“

Bley ist der Ansicht: „Braunschweig hat mit BS-Hotspot und Freifunk bereits zwei gut funktionierende kostenlose WLAN-Netze. Die sollten ausgebaut werden. Weil sie weit bessere Lösungen sind, als ein mit EU-Mittel aufgebautes WLAN-Netz.“ Er komme zum Ergebnis: „Braunschweig sollte die EU-Fördermittel nicht abrufen.“