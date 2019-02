Polizeikontrolle auf der A 391: Fahrer flüchtet

An der Anschlussstelle Braunschweig-Lehndorf gaben die Polizisten der Zivilstreife dem 41-Jährigen ein Haltezeichen und fuhren gemeinsam von der Autobahn ab. Doch der Autofahrer versuchte dann, so die Polizei, über die B 1 stadtauswärts zu entkommen. Mit Blaulicht und Martinshorn nahm der Streifenwagen mit etwa 120 Stundenkilometern die Verfolgung auf und stoppte den Wagen in Höhe Raffturm. Ein Alcotest ergab 1,1 Promille in der Atemluft.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder