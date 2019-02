Nach einer Geldautomaten-Sprengung in der Weststadt ist der Bereich in der betroffenen Postbank-Filiale abgesperrt.

Braunschweig. Die Zugangstür und der Geldautomat der Filiale in der Braunschweiger Weststadt wurden stark beschädigt. Die Täter konnten fliehen – aber ohne Beute.

Explosion: Geldautomat in Braunschweiger Postbank gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Braunschweiger Weststadt den Geldautomaten in einer Postbank-Filiale gesprengt. Das berichtet die Polizei. Sie entkamen unerkannt, aber auch ohne Beute.

In der Nacht zum Montag hörten die Beamten in der Wache des Polizeikommissariats Braunschweig-Süd einen lauten Knall und ein Scheppern, gefolgt von einem schrillen Alarm.

Zugangstür und Geldautomat sind beschädigt

Im Automatenraum der Postbank haben die Täter den Geldautomaten offensichtlich durch ein Gasgemisch gesprengt. Durch die Explosion wurden die Zugangstür und der Geldautomat stark beschädigt, ein Zugriff auf das Geld war den Tätern aber nicht möglich, teilt die Polizei am Montagmorgen mit.

Ein Zeuge will beobachtet haben, wie zwei Personen von der Elbestraße über den Dosseweg zu Fuß geflüchtet seien. Er beschrieb sie als vermutlich männlich, bekleidet mit blauen Jeanshosen und dunklen Kapuzenpullis.

Die Polizei ermittelt weiter – eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion laufen bereits. wit