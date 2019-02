Tunikahalle: Spieler und Gäste beleidigen und prügeln sich

Braunschweig. Zu einem ausgewachsenen Streit kam es laut Polizei am Samstag gegen 17.35 Uhr in der Sporthalle Alte Waage.

Dort fand zu der Zeit das Turnier um die Altherrenstadtmeisterschaft statt. Nach einem Platzverweis machte der bestrafte 32-jährige Spieler eine beleidigende Geste zu den Zuschauern, woraufhin er mit gefüllten Bierbechern beworfen wurde, so die Polizei. In der Folge entwickelte sich ein Tumult zwischen ungefähr 20 Personen auf der Tribüne. Dabei wurde ein 43-jähriger Spieler des SV Broitzem zunächst von einem 44-jährigen Gast beleidigt und kurz darauf von einem 24-jährigen Besucher ins Gesicht geschlagen. Er erlitt eine blutende Wunde an der Lippe.

Als die Polizei eintraf, so heißt es weiter, hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Gleichwohl sicherten Beamte den weiteren ordnungsgemäßen Ablauf des Turniers. Es gab zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.