Büttenabend in Braunschweig – Die Erde bebt die ganze Nacht

Braunschweig. Rund 900 Gäste erleben mit der BKG in der Stadthalle ein Männerballett in Minis, Hardrock mit Trompeten sowie die kürzeste Begrüßung aller Zeiten.

Die große Überraschung kam zum Schluss: Nach den Okergirls tritt noch jemand auf! Eigentlich ist das in BHs und Minis tanzende Männerballett immer der umjubelte Abräumer bei den Großen Büttenabenden der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 (BKG). Doch am Samstag lief anschließend noch eine Gruppe aus dem Rheinland in der Stadthalle auf: Die Weisweiler, 20 Musiker, spielen Hits im Bigband-Stil. „Radar love“ von Golden Earring oder „Highway to hell“ von AC/DC etwa – Hardrock mit zwölf Trompeten und Posaunen. Da brodelt es vor der Bühne, mit noch einer Steigerung bei „Westerland“ von den Ärzten. Tanzen, Strahlen, Jubeln. Das bleibt im Gedächtnis – wie vieles andere bei der viereinhalbstündigen Karnevalsshow.

Der 147. Große Büttenabend beginnt gleich ungewöhnlich. Sitzungspräsidentin Heike Nerger, BKG-Präsident Bernd Ratayczak und Oberbürgermeister Ulrich Markurth kündigen die kürzeste Begrüßung an, die Braunschweig je erlebt hat. Einige Sätze, dann kommt eine kleine Tänzerin ungeduldig angelaufen: „Wann geht es denn endlich los?“ Und schon sehen die rund 900 Zuschauer kleine Gardetänzerinnen mit Puscheln herumwirbeln. Showtänzerinnen laufen ein. Action von allen Seiten. „Ola, olé, die Erde bebt die ganze Nacht bis morgen früh.“ 40 Tänzerinnen treten auf.

Büttenabend in der Stadthalle Der Büttenabend der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 e.V. am 2. Februar 2019 in der Stadthalle Braunschweig.

Auch das anschließende Programm bietet viele neue Facetten, etwa Jens Nacke als Büttenredner. Im Wolfskostüm berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete launig über Politik: „Kulturminister Björn Thümler erzählte, er hat für einen Euro Schloss Marienburg gekauft. Der Finanzminister sagte dazu: Er will doch nur nicht zugeben, dass er das beim Schrottwichteln mit Ernst August gewonnen hat.“ Originell ist auch der Körperkomiker Herr Niels. Der Pantomime mit scheinbaren Gummigelenken lehnt an unsichtbaren Tresen, lässt sich von Flaschen ziehen und streicht fiktive Wände.

Anschließend wird es dunkel. Die BKG Starletts präsentieren einen Eis-Tanz. Ganz in Weiß. Ihre Röcke sind beleuchtet. Les Fleurs zeigen derweil einen flotten Spanien-Tanz zu „Eviva España“. Für weitere Höhepunkte sorgen die Schlossgarde, ein Mariechenmix und die Tanzmariechen Nina Mertins und Rebecca Manske. Letztere schlägt sogar beim Ausmarsch noch ein freies Rad.

Der Abend bietet auch schmissigen Gesang – vom Komitee-Chor, Sabienne Berg und den Braunschweiger Burgsängern, die eine lange Polonaise in Gang bringen. Die siebenköpfige Gruppe stellt auch einen witzigen neuen Song von Tony Marshall vor: „Zähne wie Sterne, bei Nacht kommen sie raus.“ Der Ehrenorden „Till – der Schelm – ein Mensch“ wird diesmal an Uta Bresan verliehen. Die TV-Moderatorin und Schlagersängerin feiert den ganzen Abend über im Saal mit. Sie bedankt sich mit unterhaltsamen Popschlagern, darunter die kommende Single „Lass uns Freiheit spürn“.

Dazu bietet der Große Büttenabend die Ernennung von Dirk Gronert, Vorstand der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, zum Ehrensenator, locker erzählte Gags vom Weltenbummler (Herbert Oschek), einen neuen Tanz der Stadtgarde und gereimte Politikkommentare von Till Jan Dyczka in Gelbweste. Nach dem großen Finale wird noch bis morgens im Foyer getanzt.