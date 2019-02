Voller Einsatz für fairen Handel und weltweite Gerechtigkeit

Anna-Katharina Thiel hat in Braunschweig Sozialwissenschaften studiert und arbeitet jetzt beim Verein „Fair in Braunschweig“.

Schon seit 2013 trägt Braunschweig den Titel „Fairtrade-Stadt“. Das heißt: Die Stadt bekennt sich zu Grundsätzen wie soziale Gerechtigkeit, faire Ökonomie und faire Ökologie – und sie will mit gutem Beispiel vorangehen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Verein „Fair in Braunschweig“, der im Zuge der Bewerbung um den Titel von Bürgern gegründet wurde. Beim Verein angesiedelt ist auch die Stelle einer sogenannten Regionalpromotorin für globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung: Anna-Katharina Thiel (28) hat diese Stelle jetzt neu übernommen. Was sich dahinter verbirgt, erläutert sie im Interview.

Frau Thiel, unter der Bezeichnung „Regionalpromotorin“ kann man sich nicht viel vorstellen. Was genau machen Sie?

Meine Aufgabe ist es ganz grob gesagt, über Nachhaltigkeit aufzuklären. Im Mittelpunkt stehen die Themen fairer Handel, faire Sozialstandards und Unternehmensverantwortung. Es geht darum, Menschen darüber zu informieren, wie sich unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten in anderen Teilen der Welt auswirken – und welche Verantwortung Firmen haben, entlang der globalen Lieferketten faire Arbeits- und Lebensbedingungen zu garantieren und zu schützen. Es gibt schon etliche Initiativen, meistens Ehrenamtliche, die sich für Themen der Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Mir geht es darum, sie noch mehr zu vernetzen und stärker zu machen, vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsaktionen.

Wie sieht das konkret aus?

Meine Stelle wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie vom Land Niedersachsen finanziert. Sie ist Teil des „Eine-Welt-Promotor*innen-Programms“. In ganz Deutschland gibt es mehr als 150 Promotoren und Promotorinnen. Und über dieses Programm steht auch Geld zur Verfügung, unter anderem für Referenten oder Veranstaltungen.

Vor Kurzem hatte ich zum Beispiel eine Aktion beim Adventsbasar an der Neuen Oberschule. Das Motto war „Check dein Shirt!“. Es ging darum, zu schauen, wo und wie unsere Kleidung produziert wird. Die Schülerinnen und Schüler an der NO sind sehr engagiert. Sie haben eine Fairtrade-AG, setzen das Thema im Unterricht immer wieder auf die Agenda, verkaufen in den Pausen fair gehandelte Snacks. Erst vor wenigen Tagen hat die Schule ein Fußball-Turnier mit fair gehandelten Fußbällen veranstaltet – und die Trikots der Spieler waren aus recyceltem Meeresmüll, produziert in Braunschweig und einer Näherei in Norddeutschland.

Die NO will jetzt sogar die erste Fairtrade-Schule Braunschweigs werden und hat sich beim Verein Transfair beworben, der auch den Titel der „Fairtrade-Stadt“ vergibt. Dieses Engagement der Jugendlichen ist großartig. Es gibt übrigens auch den Titel der Fairtrade-Uni...

… den die Technische Universität Braunschweig aber nicht hat.

Nein, aber vielleicht kommt das ja noch. Auch dort laufen schon gute Projekte – ab dem Frühjahr soll es im Univiertel zum Beispiel einen Wochenmarkt mit regionalen und saisonalen Produkten geben. Also, eine Fairtrade-Uni in der Fairtrade-Stadt wäre toll, weil auch das helfen würde, den Gedanken des fairen Handels in der gesamten Gesellschaft zu verankern.

Man erlebt es aber auch oft genug, dass solche Titel nur nette Aushängeschilder sind.

Ja, leider. Das darf natürlich nicht passieren. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Schulen anschauen, dann zeigen sie ganz eindrucksvoll, dass sie es ernst meinen.

Wie sieht es bei der Stadt aus? Viele Braunschweiger wissen doch gar nicht, dass sie in einer „Fairtrade-Stadt“ leben.

Wir arbeiten mit der Stadt sehr kooperativ zusammen, und hinter den Kulissen passiert schon viel. Man kann natürlich immer mehr machen. Ich fände es gut, wenn es in der Stadtverwaltung eine eigene Stelle für fairen Handel und nachhaltiges Wirtschaften gäbe. So wie es ja beispielsweise einen Klimaschutzmanager gibt. Man muss diese Themen rund um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen in den Strukturen verankern. Aber das ist immer auch eine Kostenfrage.

Bislang gibt es eine Steuerungsgruppe, die sich alle drei Monate trifft. Dazu gehören neben Mitgliedern des Vereins „Fair in Braunschweig“ unter anderem auch Vertreter der Stadtverwaltung, des Stadtmarketings, der Landesschulbehörde, der Kirche, des Einzelhandelsverbands, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands und des DGB. Wir beraten, was getan werden kann, um den fairen Handel vor Ort weiter zu stärken.

Die Stadt unterstützt das Ganze auch mit einem Fonds: Es gibt Geld für Fairtrade-Projekte. Wer Ideen hat, kann sich beim Wirtschaftsdezernat bewerben.

Insgesamt merken wir, dass das Verständnis für die globalen Zusammenhänge bei allen wächst. Vor einigen Jahren war fairer Handel noch ein linkes Nischenthema – das ist es längst nicht mehr.

Man sieht das auch an der steigenden Zustimmung für die Grünen. Oder nehmen wir die „Fridays-for-Future-Demonstrationen“ für Klimaschutz, an denen sich viele Schüler beteiligen. Sind junge Menschen für diese Themen offener?

Das will ich nicht behaupten. Aber ich erlebe an vielen Schulen ein großes Interesse. Das Engagement geht von den Schülerinnen und Schülern aus – und wird von vielen Lehrern toll unterstützt. Sie erkennen die Dringlichkeit und wollen handeln.

Ein anderes Beispiel ist der Edeka-Markt im BraWo-Park: Dort organisieren die Auszubildenden jetzt eine „nachhaltige Woche“. Das Programm wird zwar von der Zentrale aufgelegt, aber die jungen Leute vor Ort haben es dankbar angenommen und planen verschiedene Aktionen. Das macht richtig Spaß.

Begeisterung ist immer wichtig, aber wenn man 100-prozentig auf fair gehandelte Produkte und Bio-Qualität setzen will, kann man schnell verwirrt sein. Zum einen gibt es verschiedenste Label, zum anderen muss man erstmal die Läden mit dem passenden Angebot finden.

Das stimmt, manches ist unübersichtlich. Ich finde es wichtig, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Man muss nicht gleich von heute auf morgen alles radikal ändern. Der erste Schritt ist es, sich mit der Thematik zu befassen und sich zum Beispiel bewusst zu machen, welche Menschenrechtsverletzungen in der Kleidungsproduktion stecken.

Der zweite Schritt ist dann, mit einzelnen Produkten anzufangen. Es gibt in Braunschweig inzwischen viele Läden, die sich dem fairen Handel verschrieben haben. Unser Verein hat dazu einen Einkaufsführer erstellt, der bald aktualisiert wird und auch über die Touristinformation erhältlich sein soll. Mit Blick auf Kleidung und Lebensmittel ist das Angebot hier recht gut.

Die größte Herausforderung ist noch die Elektronik. Da geht es neben Sozialstandards zum Beispiel um nachhaltige Rohstoffe. Aber auch da tut sich einiges. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die fair gehandelte Computer-Mäuse herstellt. Die Polizei in Braunschweig arbeitet jetzt damit. Es wäre toll, wenn die Stadt bei Neuanschaffungen auch darauf setzen würde. Es gibt auch zwei, drei Anbieter von fair gehandelten Smartphones, die meiner Meinung nach mit den herkömmlichen Anbietern mithalten können.

Fair gehandelte Produkte und Bio-Produkte sind teurer als herkömmliche Waren. Was muss geschehen, damit sich auch Menschen mit geringem Einkommen Nachhaltigkeit leisten können?

Das ist tatsächlich noch ein schwieriger Punkt. Wir müssen grundsätzlich unseren Lebensstandard überdenken. Natürlich können sich viele Menschen nicht jeden Monat vier fair gehandelte Kleidungsstücke kaufen. Aber reicht nicht auch eins aus?

Ähnlich ist es bei Biolebensmitteln. Biofleisch ist teurer als konventionelles, aber auch nur, weil das konventionelle Fleisch viel zu billig angeboten wird. Wir haben das Gefühl dafür verloren, welchen Wert Lebensmittel haben und wie es den Menschen geht, die sie produzieren. Wenn ein Bauer am Ende nur drei Euro an einem Schwein verdient, läuft etwas falsch. Wer einfach etwas weniger Fleisch isst, kann sich auch mal das teurere Biofleisch leisten.

Ich finde, es geht nicht darum, 100-prozentig moralisch gut zu leben. Jeder sollte schauen: Was kann ich mit meinen Möglichkeiten machen? Außerdem muss man die Welt nicht allein verbessern, sondern auch auf die Verantwortung von Wirtschaft und Politik pochen. Man kann bei jeder Wahl den Menschen und Parteien eine Stimme geben, die sich entsprechend einsetzen. Oder man kann zum Beispiel ehrenamtlich in einem Weltladen aushelfen – auch das ist eine Möglichkeit, etwas zu verändern.

Was sollte sich denn in der Wirtschaft und Politik verändern?

Auf der europäischen Ebene brauchen wir zum Beispiel eine andere Agrarpolitik: Nach der Europawahl im Mai wird das neue EU-Parlament darüber entscheiden, welche Form der Landwirtschaft künftig subventioniert wird. Hier brauchen wir eine stärkere Umverteilung hin zu biologischen Erzeugern. Es gilt, Subventionen an die Förderung konkreter Umwelt- und Tierschutzleistungen zu binden.

Zum anderen geht es hier ganz grundsätzlich um unseren westlichen Lebensstil: Wir müssen das rechte Maß halten. Wir müssen Ressourcen schonen, weniger verbrauchen. Bedingungsloses ökonomisches Wachstum, wie es im neoliberalen Kapitalismus vorgesehen ist, kann nicht die Lösung sein. Soziale, ökologische und ökonomische Aspekte dürfen nicht voneinander losgelöst betrachtet werden, sondern sind als Einheit zu sehen.

Fakten

Den Einkaufsführer des Vereins „Fair in Braunschweig“ und Infos zum Verein finden Sie hier.

Infos zum Fairtrade-Fonds der Stadt und weitere Fakten zur „Fairtrade-Stadt“ gibt es hier.