Gesund im Studium: TU Braunschweig will Studenten stärken

Das Studentenleben hat viele positive Seiten: Freiheit, Aufbruch, Selbstbestimmung – aber auch Prüfungsstress, Orientierungslosigkeit und Zukunftsangst können dazugehören. Wo will ich hin? Schaff’ ich das? Reicht das Geld? Verschiedenen Studien zufolge leiden immer mehr Studenten unter Angststörungen, Depressionen und Panikattacken.

Die aktuellste Untersuchung haben im vergangenen Jahr das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, die Freie Universität Berlin und die Techniker Krankenkasse vorgelegt. Demnach klagen 25 Prozent der Studenten über starken Stress und Erschöpfung. Insbesondere die jungen Frauen fühlen sich psychisch belastet, heißt es. Sie leiden zum Beispiel häufig unter Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung sowie einem Mangel an Kontrolle über die eigenen Sorgen. Etliche versuchen, sich mit Medikamenten und illegalen Drogen zu entlasten oder aufzuputschen – im schlimmsten Fall ein Teufelskreis.

All das soll und muss aber nicht sein, meint man am Sportzentrum der Technischen Universität. Das Team hat deshalb mit der Techniker Krankenkasse (TK) ein besonderes Angebot entwickelt: „Health4you – gesund durchs Studium“. Es richtet sich an alle Studierenden. Das Ziel: „Sie sollen Techniken lernen, die sie im Alltag anwenden können“, sagt Projektkoordinatorin Cindy Liermann. „Im Mittelpunkt stehen Seminare und Workshops zu Bewegung, Ernährung, Entspannung, Stressbewältigung und Selbstmanagement.“

Das Programm startete im September 2018 mit einer „Summerweek“, die Liermann zufolge ein voller Erfolg war. Einige Angebote seien schon kurz nach der Freigabe zur Anmeldung ausgebucht gewesen. Insgesamt hätten 120 Studierende mitgemacht. In diesem Wintersemester gab es ebenfalls viele Seminare und Workshops – und erneut sei die Nachfrage sehr groß gewesen. Die Themen: Progressive Muskelentspannung, Zeitmanagement, autogenes Training, Yoga, Pilates, Ernährungs-ABC, Mentalstrategien, Ausdauertraining und anderes. „Wir wollen die Fähigkeiten der Studierenden stärken, ihren Alltag gesund zu gestalten“, sagt Liermann.

Sie kümmert sich an der TU auch um das betriebliche Gesundheitsmanagement für die rund 6000 Beschäftigten, und dabei ist die TK ebenfalls seit vielen Jahren finanziell und beratend mit an Bord. Dass nun auch die Gesundheitsförderung der 20.000 Studenten in den Fokus gerät, erschien allen nur logisch. „Der Bedarf liegt auf der Hand“, sagt Rüdiger Novak, Leiter des TK-Kundenservices. „Als Krankenkasse sind wir gesetzlich verpflichtet, in die Prävention zu investieren. Das Programm, das hier auf die Beine gestellt wird, ist bundesweit herausragend.“

Er setzt auf einen langfristigen Effekt: Zum einen gehe es natürlich um die Gesundheit der Studierenden. Zum anderen gehe es ganz grundsätzlich darum, das Bewusstsein für betriebliche Gesundheitsförderung zu schärfen. Zwar seien immer mehr Arbeitgeber bereit, auch dafür Geld auszugeben – sie hätten den Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden der Mitarbeiter und ihrem betrieblichen Erfolg erkannt. Doch bei vielen gebe es nach wie vor noch Vorbehalte, so Novak. „Die jungen Leute, die jetzt die studentische Gesundheitsförderung mitmachen, tragen die Idee aber weiter“, sagt er. „Etliche von ihnen sind die Führungskräfte von morgen.“

„Health4you“ wurde zusammen mit Studenten entwickelt. Da ging es zum Beispiel um die Frage, zu welchen Zeiten und wie häufig die Workshops am besten stattfinden können. Denn eines sollte keinesfalls passieren, so Cindy Liermann: dass die Teilnahme selbst schon Stress verursacht. Um den Studierenden das Ganze trotz ihres eng getakteten Uni-Alltags schmackhaft zu machen, gibt es außerdem ein Anreizsystem mit Prämien sowie die Möglichkeit, sich einen Credit Point fürs Studium anrechnen zu lassen.

Wichtig: Alle Workshops und Seminare sind kostenlos für die Studierenden. Auch im Sommersemester soll es weitergehen. Rüdiger Novak kündigt an, dass künftig zudem ein Online-Angebot vorgesehen ist, sozusagen ein Gesundheitscoach für alle Studenten.

Das gesamte Programm ist auf drei Jahre angelegt. Und dann? Der Direktor des Sportzentrums, Lutz Stöter, hofft, dass es weitergehen wird. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv“, sagt er. „Es lohnt sich.“ Das TU-Präsidium müsste dann Geld bewilligen. Mit Blick auf die aktuelle Bewerbung der TU als Exzellenz-Universität sagt Stöter augenzwinkernd, dass Exzellenz ja nicht nur in der Forschung zu finden sei, sondern auch im Hochschulsport: Mit 200 Sportkursen in über 100 Sportarten pro Woche – und jetzt eben auch noch mit einem Programm zur studentischen Gesundheitsförderung, das seinesgleichen sucht.