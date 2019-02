So geht’s an der IGS Franzsches Feld zu.

Es ist ein großer Schritt für einen kleine Menschen: der Wechsel an eine weiterführende Schule. Nur: Welche Schule soll es sein? Unsere Redaktion stellt alle Schulen vor – heute die Gesamtschulen, inklusive Waldorfschule und International School. In den nächsten Tagen starten die ersten Schulen bereits mit ihren Info-Tagen. Anmeldetage an den städtischen Gesamtschulen sind vom 24. bis 26. April.

IGS Franzsches Feld

Preisträger des Deutschen Schulpreises. Gebundene Ganztagsschule mit thematischer Profiloberstufe. Talentförderung Basketball. Partnerschule des Leistungssports. Musical, Orchester, Band, Chor. Spanisch und Französisch als zweite Fremdsprache. Kontakte und Partnerschulen in Polen, Dänemark, USA, Frankreich, England, El Salvador und den Niederlanden. Kooperation u.a. mit TU, Hochschule Ostfalia, DLR, Staatstheater, Museen, IHK, Handwerkskammer. MINT-Schule. Arbeiten mit Tablets ab Klasse 7, AG-Angebot: Fußball, Faustball, Klettern, Imkern, Segeln, Nähen, Hörspiel, Geocaching u.v.m. 850 Schüler.

Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt IGS Volkmarode: Die Schüler des Wahlpflichtkurses „Film“ sind für ihren Trickfilm „Achterbahn“ bei der „Filmklappe Niedersachsen“ mit dem Sonderpreis Kreativität ausgezeichnet worden. Foto: Peter Sierigk Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt IGS Heidberg: Beim weihnachtlichen Mathe-Biathlon rauchten die Köpfe. Foto: lorian Kleinschmidt/BestPixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt Freie Waldorfschule: Hirtenspiel mit den Schultieren der Tiergehege in der Rudolf-Steiner-Straße. Foto: Peter Sierigk Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt Wilhelm-Bracke-Gesamtschule: Hier wird kräftig musiziert. Foto: Privat Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt International School: Jubel über den Abschluss. Foto: Privat Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt IGS Querum: Auch gutes Lernen geht durch den Magen. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Alle Braunschweiger Gesamtschulen im Kurzporträt IGS Franzsches Feld: Schule ist mehr als Büffeln und Pauken. Foto: Privat Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Infoabend: Dienstag, 19. Februar, 19.30 Uhr. Schnuppertag für Viertklässler: Samstag, 23. März, 11 bis 13 Uhr.

IGS Heidberg

Teilgebundene Ganztagsschule mit Oberstufe. Mit ganztägigem Unterricht an zwei Tagen und freiwilligem Angebot an einem Nachmittag. Campuszeit. Zweite Fremdsprache ab Jg 7: Spanisch, Französisch, Latein. Schulprofil mit den Schwerpunkten „Gemeinsam Zukunft bilden“ und Zirkusprojekt. AG-Angebot mit Leseclub, Band, Junior Science Café, Kunst, Klettern, Segeln, Jugend trainiert für Olympia, Mathematik-Biathlon. Schnupperkurse in Fremdsprachen. Kooperationen: TU, Niedersächsische Landesforsten, Industrie- und Handwerksbetriebe, PTB, DLR. 930 Schüler.

Infoabend: Donnerstag, 14. Februar, 19.30 Uhr. Schnupperunterricht vom 11. bis 15. März in Abstimmung mit den Grundschulen. Tag der offenen Tür: Samstag, 30. März, 11 bis 15 Uhr.

IGS Querum

Gebundene Ganztagsschule mit Oberstufe. Umweltschule. Projektarbeit. Darstellendes Spiel als Schulfach. „Theater-Fieber“-Schule. Französisch / Spanisch als zweite Fremdsprache. Bilinguales AG-Angebot. Partnerschule in Frankreich. Sprachreisen nach England. Tabletschule ab Klasse 7. Berufsorientierungsprogramm. Kooperation mit Berufsschulen, TU, Staatstheater, Eintracht, Lions. AG-Angebot: Klettern, Kinderrechtsteam, Ensemble MusiXircus, Naturforscher, Kanu, Surfen, Fußball, American Football u.v.m. 800 Schüler.

Infoabend: Montag, 18. Februar, 19.30 Uhr. Tag der offenen Tür: Samstag, 30. März, von 11 bis 15 Uhr.

Sally-Perel-Gesamtschule

Ehemals IGS Volkmarode. Teilgebundene Ganztagsschule mit Oberstufe. Mehrfach ausgezeichnete Schulmensa (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, IHK-Sozialtransferpreis). „Lions-Quest“-Qualitätssiegel. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Sally-Perel-Preis 2014, 2016, 2018. „Projekt Persönliche Verantwortung für das Gemeinwesen“ im 7. Jahrgang. Vom Kultusministerium ausgewählte „Leuchtturmschule Berufs- und Studienorientierung“ . „Theater in die Schule“ für alle 5., 6., 7., 11. Klassen. Orchesterunterricht in 5 und 6. Austausch mit Frankreich und England; Studienfahrten nach Spanien und Polen. Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein. Leseolympiade. Schulbibliothek. Lesepaten. Sprachlernklasse. Schulsozialpädagoginnen. iPad-Pilotschule. Photovoltaik-Anlage. Schulbiotop. AG-Angebot: Imkerei, Schulsanitäter, Fußball, Tennis, Ju-Jutsu, Schach, DELF u. a. Kooperation mit Bürgerstiftung, Staatstheater, LOT-Theater, Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Musikschule Musikuss, TU u.a. 1000 Schüler.

Infoabend: Mittwoch, 6. Februar, 19.30 Uhr. Tag der offenen Tür: Freitag, 29. März, 15 bis 18 Uhr.

Wilhelm-Bracke-Gesamtschule

Gebundene Ganztagsschule mit Oberstufe. Modernes Schulgebäude. Eliteschule des Fußballs. Finalist des Deutschen Schulpreises 2014. Zweitsprachen: Französisch, Spanisch, Latein, Russisch. Profilklassen in 5 und 6: Bläserklasse, Forscherklasse, Sportlerklasse (und drei neutrale Klassen). Besondere Wahlpflichtfächer: Informatik (auch Leistungskurse in der Oberstufe), Darstellendes Spiel und Pädagogik (auch in der Oberstufe). Dritte Sportstunde obligatorisch. Bilinguale Angebote. Austausch mit England, Polen, Frankreich. AGs: Hockey, Fußball, Basketball, Klettern, Graffiti, Kochen ... Kulturelle Vielfalt: Big Band, Chöre, Pop- und Jazz-Bands, Musicalklasse, Bläserensembles. Tabletklassen und -jahrgänge. Kooperation u.a. mit DFB, HBK, Uni Clausthal, Städtische Musikschule, Eintracht, Staatstheater. Hohe Platzierungen bei Schülerwettbewerben, z.B. Informatik-Biber. Mehrfach bundesweit prämierte Schulmensa. 1320 Schüler.

Info-Tag: Dienstag, 12. Februar, 19.30 Uhr. Schnuppertag: Freitag, 22. März, 14 Uhr bis 17 Uhr.

International School Bs/Wob

In Trägerschaft des CJD. Schul- und Unterrichtssprache in allen Klassen Englisch (Vorschule bis Klasse 12). Getrennter Deutschunterricht für Muttersprachler und internationale Schüler. Weitere Sprachen: Spanisch (ab Jg 6), Chinesisch. Internationaler Lehrplan, internationale Abschlüsse (Hochschulzugangsqualifikation in Jg 12). Quereinstieg jederzeit möglich. Ergänzende Englischkurse für Quereinsteiger. Ganztagsschule, circa 25 AGs. Bis Klasse 7 Unterricht in Doppelbesetzung mit Lehrkraft und Professional Educator. Schuluniform. Schulbibliothek. Schulhof mit Sportplatz. Partnerschulen und –austausche mit Indien, VAE, Spanien und China. 220 Schüler aus mehr als 20 Nationen.

Tag des offenen Klassenzimmers am Standort Internationale School am Freitag, 22. März, 8 bis 12 Uhr. Tag der offenen Tür im CJD Braunschweig: Freitag, 22. März, 8 bis 18 Uhr. Gesprächstermine und Schnupperunterricht jederzeit nach Vereinbarung.

Freie Waldorfschule

Die Schule in freier Trägerschaft fördert nach eigenen Angaben jeden Schüler ganzheitlich mit Kopf, Herz und Hand. Regelschulzweig 1-13 mit allgemeinen Abschlüssen bis zum Abitur, heilpädagogischer Schulzweig für Schüler mit besonderem Förderbedarf. Schulkindbetreuung bis 16 Uhr, eigene Bio-Mensa. Besondere Unterrichtsangebote: Plastizieren, Werken, Steinmetzen, Eurythmie, Gartenbau, Feldmessen, Landwirtschafts-, Sozial- und Berufspraktika, Theater, Chor und Orchester mit Konzerten, selbstständige Jahres-Projektarbeiten. Großes Gelände, eigener Schulgarten mit Esel, Ziegen, Schafen, Bienen. Geplanter Neubau für „Inklusive Unterstufe“ und Werkstätten. 380 Schüler. Anmeldung jederzeit möglich.

„Waldorf offen(siv)“ (Tag der offenen Tür: Samstag, 16. Februar, 9 bis 14 Uhr.

Kurzporträts der Haupt- und Realschulen veröffentlichen wir in Kürze.