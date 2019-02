Musikparade mit 400 Mitwirkenden: vielfältig, jünger, famos

Braunschweig. Mehr als 4000 Gäste erlebten in der VW-Halle in Braunschweig Blasmusik, Dudelsack-Melodien, Opern-Ausschnitte, Volkslieder und Schlager-Hits.

Die Tournee der „Musikparade“, die seit 2002 durchs gesamte Bundesgebiet führt, begann in diesem Jahr erstmals in Braunschweig. Damit honorierte der Veranstalter aus Oldenburg die Treue der Fans aus der gesamten Region. Denn die Show fand in den vergangenen Jahren stets vor mehr als 4000 Zuschauern statt. Auch am Freitagabend war die VW-Halle fast ausverkauft.

Insgesamt rund 400 Mitwirkende aus sieben Nationen boten wieder ein buntes Programm, bestehend aus Blasmusik, Dudelsack-Melodien, Opern-Ausschnitten, beliebten Volksliedern und Schlager-Hits. Das Fazit nach dem jüngsten Auftritt in Braunschweig gleich vorweg: Die Show ist vielfältiger und jünger geworden. Und es wird weniger exerziert.

Die Musiker der Blaskapelle aus der Nähe von Berchtesgaden hackten in der VW-Halle tatsächlich Holz und rauften miteinander. Foto: Peter Sierigk

Gleich der Auftakt war furios. Die Blaskapelle aus der Nähe von Berchtesgaden zog im Trachtenlook in die VW-Halle und spielte zunächst auf Alphörnern. Dann wurde gejodelt, mit Peitschen geknallt, und die lustigen Holzhackerbuam hackten tatsächlich Holz, um dann den Schneewalzer anzustimmen, was zu schunkelnden Bewegungen auf den Rängen führte.

Das Zentralorchester der russischen Streitkräfte aus Minsk marschierte in schneidigen Uniformen in die Arena und trieb die Stimmung mit „Hoch auf dem gelben Wagen“ weiter nach oben. Das Polizeiorchester der Ukraine war mit fünf Tänzerinnen und fünf Tänzern gekommen, die einen famosen Kasatschok hinlegten.

Nach der Pause wurde es richtig laut. Unter dem Oberbegriff „Europa“ treten die „Crazy Drummers“ auf. Das sind 12 junge Frauen, die auf ihre Trommeln hämmern, 12 weitere junge Frauen, die die Europa-Flagge schwenken, und 12 Kinder, die so famos steppen, dass sie mit stürmischem Beifall bedacht wurden.

Die Show ist vielfältiger und jünger geworden. Und es wird weniger exerziert. Foto: Peter Sierigk

Das Dudelsack-Orchester aus Schottland und den Niederlanden hatte ebenso wie die Parade-Band aus der Nähe von Mailand und die Perm-Region-Band aus Russland ebenfalls Tänzerinnen dabei.

Zum Schluss trat das Orchester aus dem niederländischen Leiden auf. Es gilt, wie Moderator Björn Gehrmann berichtete, als die erfolgreichste Show- und Marching-Band Europas, was sie anschaulich mit bekannten Titeln aus der Oper bis zum Swing bewies.

Zum großen Finale fanden sich in der VW-Halle alle Orchester ein. Unter dem Dirigat von Sergej Rabiytschuk sang der Tenor Gennady Koryagin die Arie „Nessun Dorma“ aus Giacomo Puccinis Oper „Turandot“. Das begeisterte Publikum erhielt nach dem Radetzky-Marsch noch die „Alten Kameraden“ als Zugabe.