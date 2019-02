Burggasse: Diskussion um Denkmalschutz geht weiter

So soll der Blick in die Burggasse am Hutfiltern aussehen.

Die CDU im Rat hält in Sachen Burggasse immer noch einen Kompromiss für möglich, „der die Notwendigkeit der Investition und den Wunsch nach Erhalt historischer Substanz in Einklang bringt“, so Thorsten Köster. „Die historischen Fassaden dürfen nicht einfach geopfert werden.“ Ein besseres Ergebnis mit dem Investor hätte erzielt werden können, „wenn anders verhandelt worden wäre“. Entsprechende Ideen wolle die CDU ab Montag diskutieren und dann öffentlich vorstellen.

Christoph Bratmann erklärt für die SPD, die Investition zur Umgestaltung der Burgpassage begrüße man nach wie vor, erhoffe sich eine weitere Stärkung der City. Beim Denkmalschutz sei der Eingang Schuhstraße wohl nicht zu halten, da es sich nur noch um eine Fassade ohne historisches Gebäude handele. Anders Hutfiltern: „Dort muss es eine Lösung geben, die aus Sicht des Denkmalschutzes unbedenklich ist und keinen eklatanten Bruch zwischen historischer Fassade und neuem Eingang entstehen lässt.“

Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer hatte dem Planungsausschuss jetzt mitgeteilt, dass großzügige Eingänge an beiden Seiten der Burggasse für den Investor unverzichtbar seien. Deutlich wurde jedoch auch, dass Einsprüche betroffener Nachbarn die Obere Denkmalschutzbehörde in Hannover in Hannover auf den Plan rufen können.

Wolfgang Büchs von der BIBS: „Die Verwaltung darf sich durch den von Einzelhändlern und Interessensverbänden erzeugten Druck nicht in eine rechtswidrige Genehmigung des Bauantrags unter Nichtbeachtung des Denkmalschutzes treiben lassen.“

Rainer Mühlnickel (Grüne): „Wir bleiben dabei, dass die Burggasse zu einer Aufwertung der gesamten Innenstadt führen wird.“ Bei den Zugängen sei von Beginn an klar gewesen, dass es ohne möglichst geringfügige Eingriffe in die Bausubstanz kein attraktives Entree geben würde. Man halte „den Abriss des Gebäudefragments Schuhstraße 6 wie auch die zweigeschossige Öffnung des Gebäudes Hutfiltern 8 für einen vertretbaren Kompromiss.“