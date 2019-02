Keine Gnadenfrist für die Jasperallee-Bäume

Das Pflanzen junger Linden auf der Jasperallee ist nun politisch ausdiskutiert. Die Verwaltung hat einem Antrag der BIBS vorgegriffen und eine Stellungnahme der obersten Denkmalschutzbehörde in Hannover eingeholt. Politisch, so wurde nun im Planungsausschuss deutlich, gibt es nun nichts mehr zu entscheiden.

Mit großer Mehrheit hatte bereits der Rat beschlossen, auf der Jasperallee die Ahornbäume fällen zu lassen und junge Linden zu pflanzen. Der Antrag der BIBS war jedoch wichtig: Entspricht der Plan der Stadtverwaltung überhaupt den Vorgaben des Denkmalschutzes? Die BIBS hat daran Zweifel.

Doch bevor es überhaupt zu einer Debatte darüber kam, ob die obersten Denkmalschützer in Hannover zur Jasperallee Stellung nehmen sollten oder nicht, hatte die Stadtverwaltung gehandelt. Aus freien Stücken hat die Stadtverwaltung dem Antrag der BIBS entsprochen und ohne politischen Auftrag eine Stellungnahme in Hannover angefordert.

Die Antwort lässt keinen Spielraum für Interpretationen. Das Schreiben der obersten Denkmalbehörde schließt mit dem Satz: „Aus diesen Gründen bestehen aus Sicht der obersten Denkmalschutzbehörde keine denkmalrechtlichen Bedenken an den Plänen einer vollständigen Neupflanzung.“

Weil das Schreiben aus Hannover erst zwei Stunden vor Sitzungsbeginn vorlag, meldete BIBS-Ratsherr Wolfgang Büchs Beratungsbedarf an, „um das Schreiben in der Fraktion und mit externen Experten zu diskutieren“. In der Sitzung im März sollte eine es Neubefassung mit dem Denkmalschutz auf der Jasperallee geben.

Die übrigen Fraktionen lehnten dies ab. Ausschuss-Vorsitzende Nicole Palm (SPD) verwies darauf, dass die Verwaltung bereits genau das getan habe, was die BIBS beantragt hat: „Die Stellungnahme der Denkmalschützer liegt vor. Genau wie von der BIBS gefordert. Der Antrag ist damit hinfällig. Denn er ist erledigt.“

Die CDU, so Heidemarie Mundlos, könne zudem nicht erkennen, zu welchem Erkenntnisgewinn eine Diskussion des Schreibens der Denkmalschützer führen werde: „Das sind nicht 20 Seiten, sondern nur 20 Zeilen. Die Position der Denkmalschützer in Hannover ist außerdem glasklar ­– keine denkmalrechtlichen Bedenken an den Plänen einer vollständigen Neupflanzung.“

Im Raum stand der Verdacht, der BIBS gehe es tatsächlich um Zeitgewinn. Seitens der CDU wurde dies scharf kritisiert. Gegen die Stimme von Büchs beschlossen die übrigen Fraktionen, dass der Antrag der BIBS erfüllt ist und nicht weiter verfolgt wird.