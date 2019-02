Fast 50.000 Dollar für Kinderpaten-Projekt

. Für Mitinitiator Michael Schwarze ist es eine Erfolgsgeschichte, die bundesweit ihresgleichen sucht: Vor drei Jahren hatte er die Idee zum Paten-Projekt. Bis heute engagieren sich schon rund 130 ehrenamtliche Paten für Kinder, deren Familienleben etwa durch die Sucht oder psychische Erkrankung der Eltern belastet ist. Und es werden immer mehr.

Zum jüngsten Info-Abend kamen vom Rentner bis zu Familien rund 40 potenzielle Patenschaftsanwärter. Am 2. März wird das nächste Basis-Seminar stattfinden, um angehende Paten auf dieses Ehrenamt vorzubereiten.

„Kinder stärken – Paten gewinnen“ – das ist ein Konzept, in dem sich Ehrenamt und Professionalität vereinen.

Der Hintergrund: Kindern, deren Eltern zum Beispiel an einer Sucht erkrankt sind, fehlt in der eigenen Familie oft die für ein gutes Aufwachsen notwendige Stabilität und Verlässlichkeit. Manchmal übernehmen die deshalb auch viel zu früh die Rolle von Erwachsenen – was sie überfordert.

Hinzu kommt: Diese lange Zeit „vergessenen Kinder“ gelten als große Risikogruppe, später selbst zu erkranken.

Kinderpaten können nach Überzeugung von Experten für betroffene Kinder eine wichtige Rolle übernehmen: ihnen durch Zeit und Zuwendung ein Stück der Verlässlichkeit schenken, die ihnen im Elternhaus oft fehlt.

Michael Schwarze, Mitglied des Lions Clubs Braunschweig, gehört zu denen, die dieses Projekt auf den Weg gebracht haben: Gemeinsam mit sechs anderen Lions-Mitgliedern gründete er den gemeinnützigen Verein „Eine Region für Kinder“, dessen einziger Zweck die finanzielle Absicherung dieses Unterstützungsangebots ist.

40.000 bis 45.000 Euro seien im Jahr nötig, um die Ausbildung und professionelle Begleitung der Paten zu ermöglichen. Für Schwarze und seine Mitstreiter ist es nicht schwer, Geldgeber zu überzeugen. Seit Projektstart im Sommer 2017 sind schon fast 300.000 Euro auf das Vereinskonto geflossen.

Die jüngste Großspende: Die UPS-Foundation – der karitative Arm des Logistikdienstleisters UPS – unterstützt das soziale Engagement der Braunschweiger mit 49.900 US-Dollar.

„Dass so viel Geld zusammenkommt, damit habe ich nie gerechnet“, freut sich der Vereinsvorsitzende Schwarze. „Je mehr Spenden wir bekommen, desto länger ist das Projekt gesichert.“

Der Verein hält denen, die es umsetzen, damit finanziell den Rücken frei. Verortet sind die Kinderpaten mittlerweile bei sechs Institutionen:

Interessenten haben die Wahl, sich als Familien- oder Bildungspaten beim Kinderschutzbund, als Wunschgroßeltern im Mehrgenerationenhaus oder als Paten in Kinderprojekten der Drogenberatungsstelle Drobs, des Lukaswerks Suchthilfe, des Vereins Der Weg für gemeindenahe psychiatrische Hilfen oder des Wellcome-Projekts der Flüchtlingshilfe zu bewerben.

Den städtischen Gesundheitsplaner und Mitkoordinator Rainer Schubert berührt es zu erleben, wie sehr Paten das Leben von Familien bereichern können. Und wie sie es selbst genießen, mit Kindern jenseits der Erziehungspflichten etwas zu unternehmen, das allen Spaß macht.

Paten sollten in der Regel einen Nachmittag in der Woche Zeit haben. In Fortbildungen, monatlichen Treffen und auch Einzelgesprächen stehen ihnen Fachleute bei Fragen und Problemen zur Seite.

Nach wie vor werden Paten gesucht – nicht zuletzt weil es sich herumspricht: Paten können Kindern gut tun.

Info:

Interessenten am Projekt „Kinder stärken - Paten gewinnen“ können sich an die Koordinierungsstelle für Kinderpaten wenden: Gabi Theuerkauf ist erreichbar unter der Telefonnummer (05 31) 480 79 60.

Das nächste eintägige Basisseminar für Paten findet am Samstag, 2. März, statt.

Spendenkonto für das Paten-Projekt: Eine Region für Kinder e.V., Braunschweigische Landessparkasse

DE37 2505 0000 0200 9311 45