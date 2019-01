Aggressiver Marderhund in Braunschweig erlegt

Braunschweig. Der Marderhund hatte die Braunschweiger seit Tagen in Atem gehalten. Nun hat eine Frau ihn in Kralenriede entdeckt und die Jagdbehörde gerufen.

Der aggressive Marderhund aus Braunschweig ist tot, ein Jagdpächter aus Querum hat ihn erlegt. Seit Tagen hatte das Tier die Braunschweiger in Atem gehalten. Eine Frau hatte er sogar angefallen und sich in ihrem Bein verbissen. Nur mit gezielten Tritten konnte sie das Tier abwehren.

Eine Frau hatte das ursprünglich aus Asien stammende Tier, am Donnerstagmittag, in der Nähe des Parnitzwegs, gesichtet. Dort war es auch schon zuvor auffällig geworden. Die sensibilisierte Frau rief sofort die Jagdbehörde an. Diese schickte zwei Jagdpächter.

„Ich bin mir sicher, dass es sich um das aggressive Tier gehandelt hat“, sagt Ronald Gerstenberg, Kreisjägermeister bei der Jägerschaft Braunschweig. Der Grund: Marderhunde seien normalerweise nachtaktiv. Dass das Tier mitten am Tag unterwegs sei, spreche für eine Erkrankung. Hierbei handele es sich vermutlich um die Staupe-Krankheit, die nicht auf Menschen übertragbar ist. „Tollwut können wir nahezu ausschließen, da diese in Deutschland so gut wie besiegt ist“, sagt Gerstenberg.

Die Jägerschaft Braunschweig hatte Bewohner aus Rühme, Bienrode, Kralenriede und Querum dazu aufgerufen, ihre Tiere nicht frei herumlaufen zu lassen. Sollte sich ihr Haustier dennoch bei dem Marderhund angesteckt haben, würde es nicht unbedingt aggressiv werden. Erkrankte Tiere zeigen vielfältige Symptome. Zeichen für eine Erkrankung können hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen und Atemnot sein. Betroffen sind vor allem Hunde und Katzen.

Staupe stelle laut Gerstenberg in Braunschweig ein Problem dar: In den letzten Jahren habe die Krankheit rund 80 Prozent des Fuchsbestandes ausgelöscht. „Das wurde nur nicht so groß diskutiert. Die Tiere sind damals einfach in ihrem Bau gestorben“, sagt der Jägermeister. Auch bei den rund 15 weiteren Marderhunden in Braunschweig kann Gerstenberg eine Staupe-Erkrankung nicht ausschließen. Von diesen Tieren lege jedoch keines ein einauffälliges Verhalten an den Tag.

„Wir sind jetzt ersteinmal erleichtert, dass wir das Tier erwischt haben“, sagt Gerstenberg.