„Burggasse“: Beim Fassadenabriss gibt es keine Kompromisse

Braunschweig. Investor, Mieter und Banken bestehen auf großzügige Eingänge an Hutfiltern und Schuhstraße. In Verwaltung und Politik gibt‘s keinen Widerstand.

Breite Mehrheit für das Projekt „Burggasse“ in der Braunschweiger Politik. Im Planungs- und Umweltausschuss des Rates gab es am Mittwoch keine Bedenken mehr gegen eine schnelle Umsetzung des nicht unumstrittenen 90-Millionen-Euro-Projekts durch den Düsseldorfer Investor Development Partner.

Die Stadtverwaltung machte noch einmal klar, dass die „Burggasse“, die für die Zukunft des Braunschweiger Einzelhandels eine zentrale Rolle spiele, nur exakt nach den Plänen des Investors realisiert werden könne – und die sähen nicht ohne gewichtigen Grund großzügige Eingänge an beiden Seiten der Gasse vor: am Hutfiltern und an der Schuhstraße.

Die Umsetzung sei ein zentraler Punkt nicht allein für den Bauherr Development Partner, sondern vor allem auch für die avisierten Mieter und besonders auch für die Banken, die das Projekt nur unter den Bedingungen finanzieren würden, so Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer.

Die absolute Notwendigkeit der dazu erforderlichen Eingriffe in denkmalgeschützte Fassaden werde man in Kürze der Oberen Denkmalschutzbehörde in Hannover mitteilen, die anschließend neu über das Projekt aus Denkmalsicht befinden werde, kündigte Leuer an. Wie lange die Prüfung dauern werde, sei nicht abzusehen.

Von diesen denkmalrechtlichen Belangen abgesehen seien aus bauordnungrechtlicher Sicht weiterhin noch ausstehende Unterlagen vom Bauherrn vorzulegen wie zum Beispiel die Einholung der Nachbarzustimmungen zu Grenzabstandsunterschreitungen, eine Vereinigung aller Flurstücke zu einem Baugrundstück und ein überarbeitetes Brandschutzkonzept. Eine zeitliche Prognose, wann Baubeginn sei, sei insofern nicht möglich.