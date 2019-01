Umbau des Braunschweiger Klinikums Salzdahlumer Straße in

Der Modulbau am Fichtengrund wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgetragen. An seine Stelle tritt der Neubau Süd inklusive neuem Haupteingang. 2026 soll er in Betrieb gehen. Geplant sind neun Geschosse mit 16.770 Quadratmetern Nutzfläche. Die Kinder- und Jugendklinik wird in dieses Gebäude umziehen und damit als letzte Klinik den Standort Holwedestraße verlassen. Mit Eröffnung des Neubaus Süd ist das Zwei-Standorte-Konzept also umgesetzt. Künftig werden im Süd-Gebäude neben dem Pädiatrischen Zentrum das Herz-Lungen-Zentrum (Herz-Thorax-Gefäßchirurgie, Kardiologie und Lungenheilkunde), Kopfzentrum (Neurologie und Neurochirurgie), Nuklearmedizin, 234 Allgemein-Betten, 50 Betten für Kinder und eine Wahlleistungsstation mit 96 Betten verortet. Zurzeit gibt es außerdem Überlegungen, das derzeitige Modulgebäude – ein Stahlgestell – am Standort Celler Straße neu zu montieren, um die Frauenklinik zu erweitern.

Foto: Philipp Ziebart / BestPixels.de