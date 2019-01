In Braunschweig leben 250.386 Menschen

Das ergab laut Pressemitteilung der Verwaltung die Auswertung des städtischen Melderegisters zum 31. Dezember 2018. Das Ergebnis sei im Wesentlichen auf „überregionale Wanderungsgewinne zurückzuführen, die Sterbeüberschuss, regionale Wanderungsverluste und den im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Zuzug von Flüchtlingen ausgeglichen und sogar leicht übertroffen haben“.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth: „Die Bevölkerungszahl der Stadt ist auf stabilem Niveau von rund einer Viertelmillion. Der überregionale Zuzug zeigt, dass in unserer Stadt zunehmend attraktive Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Bildung. Als Stadt reagieren wir darauf, indem wir Wohnraumangebot und Infrastruktur in Braunschweig weiter verbessern und die Stadt dadurch noch attraktiver machen. Wir sind seit Jahren an dem Thema Wohnungsbau dran, jetzt werden die Ergebnisse sichtbar. 2019 werden bereits viele neue Wohnungen fertig und wir schieben weitere Neubauten an, sorgen für neue Bauplätze und schaffen Baurecht.“ Vor dem Hintergrund, dass sich die Sterbefallzahlen laut Bevölkerungsprognose der Stadt Braunschweig bis 2030 leicht erhöhen werden, sagte Markurth weiter: „Wir können dem nur entgegenwirken, indem wir weiterhin eine familienorientierte Stadtentwicklungspolitik betreiben. Unser Ziel muss es sein, Wohnen, Arbeiten und Freizeit – sprich Leben in Braunschweig besonders attraktiv zu machen, vor allem für Berufsstarter und Haushaltsgründer, für junge Menschen mit Kinderwunsch und für Familien generell. Dabei ist die ältere Generation nicht zu vergessen. Sie ist auf preiswerte und mit zunehmendem Alter auch auf barrierearme Wohnungen angewiesen.“

In den Stadtteilen mit Wohnungsneubau sind die Einwohnerzahlen im Jahr 2018 gestiegen. Dazu gehören Wabe-Schunter-Beberbach, das Westliche Ringgebiet, Lehndorf-Watenbüttel und die Nordstadt. „In den nächsten fünf Jahren sollen nach Möglichkeit mehr als 6000 neue Wohneinheiten auf den Markt kommen. Daher bin ich optimistisch, dass Braunschweig zukünftig wachsen wird und sich der Kraftakt im Wohnungsbau auszahlt. Denn Braunschweig ist eine attraktive Stadt mit starker Wirtschaft – mit zusätzlichem Wohnraum werden wir auch zusätzliche Einwohner gewinnen“, sagte Markurth.

Derzeit im Bau befinden sich die insgesamt 2300 Wohneinheiten in den Projekten „Taubenstraße“, „Alsterplatz“, „Stöckheim-Süd“, „Langer Kamp“, „Noltemeyer“, „Lammer Mitte“ und „Heinrich-der-Löwe-Kaserne“. Teile davon sind bereits fertiggestellt und bezogen, andere Bereiche befinden sich derzeit im Bau und werden zu einem großen Teil 2019 fertiggestellt.

Mit der Erschließung und Umsetzung der Projekte „Kurzekampstraße“, „Mittelweg-Südwest“ und „Nordanger“ wird in diesem Jahr begonnen. Hier wurde Planungsrecht für über 1000 Wohneinheiten geschaffen. Diese werden voraussichtlich 2020/2021 an den Markt gehen. Darüber hinaus soll in diesem Jahr Baurecht für weitere über 1200 Wohneinheiten geschaffen werden.

Die Zahl der Geburten war in Braunschweig von dem Höchststand im Jahr 1991 (rund 2700) bis zum Jahr 2005 nach und nach auf rund 2000 gesunken. Seitdem ist sie wieder allmählich angestiegen und betrug im Jahr 2018 2443 Geburten. 2017 gab es 2316 Geburten. Die hohe Geburtenzahl kompensiert jedoch nicht den demografisch bedingten Anstieg der Sterbefälle. Im Jahr 2018 sind 3040 Einwohnerinnen und Einwohner verstorben, 2017 waren es 2874. 43,3 Jahre sind die Braunschweigerinnen und Braunschweiger durchschnittlich alt. Eine kontinuierliche Alterung ist bereits seit Jahren zu beobachten. Zum Vergleich: 1990 lag das Durchschnittsalter bei 41 Jahren, 1950 bei 35,7 Jahren.