Jasperallee-Bäume: Keine Rettung durch den Denkmalschutz

Der Denkmalschutz wird nicht zum Rettungsanker für die Bäume auf der Jasperallee. Der Planungsausschuss hat eine Mitteilung erhalten, dass die oberste Denkmalschutzbehörde in Hannover keine Einwände gegen den Plan der Stadt hat, die Ahornbäume zu fällen und junge Linden zu pflanzen.

Die Stadtverwaltung hat nicht abgewartet, wie ein Antrag der BIBS dazu abgestimmt wird, sondern ist bereits vorab tätig geworden. Beim Ministerium in Hannover wurde darum vorab um eine „fachaufsichtliche Überprüfung der geplanten Neupflanzung der Allee“ gebeten.

Im Antwortschreiben heißt es: „Die von Ihnen dargestellten Planungen der Stadt Braunschweig entsprechen den Anforderungen an eine denkmalgeschützte Allee.“ Die Zeit habe dafür gesorgt, dass die ursprünglichen Pflanzungen in der Jasperallee sich so geändert haben, dass nicht mehr Bäume gleicher Art, gleichen Alters und sehr ähnlicher Form die freien Flächen gliedern. Um jene Freiraumgestaltung wiederherzustellen, die im Jahr 1989 zur Ausweisung eines Kulturdenkmals zu Grunde lag, „ist eine Neupflanzung mit gleichalten Bäumen der gleichen Art bei vorheriger Aufarbeitung des Bodens angemessen“.

Das Schreiben der obersten Denkmalbehörde schließt mit dem Satz: „Aus diesen Gründen besteht aus Sicht der obersten Denkmalschutzbehörde keine denkmalrechtlichen Bedenken an den Plänen einer vollständigen Neupflanzung.“

Edmund Schulz, einer der Sprecher der Baumschutz-Initiative, meinte in einer ersten Reaktion: „Das war zu befürchten. Alte Fotos belegen jedoch eindeutig, dass zwischen 70 und 100 Jahren die Jasperallee immer so ausgesehen hat wie heute und junge und alte Bäume nebeneinander stehen. So wie die Bäume heute stehen, so wurde die Jasperallee einst auch unter Denkmalschutz gestellt.“

Wie die Initiative auf die Nachricht aus dem Planungsausschuss reagieren will, soll in einem Treffen am Donnerstag festgelegt werden.