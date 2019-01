Liebes-Schlösser an neuer Brücke sollen weg

Liebes-Schlösser an der neuen Okerbrücke Grund in Melverode.

Sie hängen an zahlreichen Brücken im Stadtgebiet. Für manche sind sie romantische Accessoires, die in eine moderne Stadt gehören. Für andere sind sie eine oft rostige Plage, die jegliche Bemühungen um eine ansehnliche Architektur konterkariert: Liebes-Schlösser. Der Bezirksrat Heidberg-Melverode hat sich mehrheitlich letzterer Meinung angeschlossen. In seiner jüngsten Sitzung entschied er: Die Okerbrücke Grund in Melverode soll frei von den metallenen Anhängseln bleiben.

Noch hängen keine zehn Schlösser mit den Namen oder Initialen von Liebenden an den Geländern der Brücke. Aber der Bezirksrat möchte rechtzeitig verhindern, dass aus den Einzelfällen ein Trend wird. Rund eine Million Euro hatte die Erneuerung der im September vergangenen Jahres freigegebenen Brücke inklusive Begleitmaßnahmen gekostet.

„Wollen wir wirklich, dass dort überall solche Schlösser hängen? Dann hätte man sich auch gleich für ein weniger aufwendigeres Bauwerk entscheiden können“, sagt Felix Nordheim. Der Vorsitzende der CDU-Bezirksratsfraktion hatte den Antrag in das Gremium eingebracht. Er finde die Liebes-Schlösser nicht sonderlich ästhetisch, sagte er offen. Deswegen fordert er in dem Antrag, dass die Schlösser regelmäßig entfernt werden. Auf die Forderung nach einem Verbotsschild wurde zunächst verzichtet.

„Aus optischer Sicht kann man wirklich über die Schlösser streiten. Erst recht, wenn man so eine schöne neue Brücke bekommen hat“, stimme auch Bezirksbürgermeisterin Christiane Jaschinski-Gaus (SPD) zu und fügte schmunzelnd hinzu: „Es gibt auch andere Möglichkeiten, dem Partner seine Liebe zu gestehen.“

In der Tat ist ein Liebes-Schloss nicht immer die beste Form des Liebesschwurs. Denn wer es an eine Brücke hängt, wirft den Schlüssel als Symbol der (hoffentlich) ewigen Liebe ins Wasser. Wenn die Partnerschaft jedoch nicht hält, kann sich mancher von der Liebe Enttäuschte über ein Schloss genauso ärgern wie über ein in die Haut gebranntes Tattoo mit dem Namen der oder des Verflossenen. In Oberhausen wurden schon einmal 3000 Schlösser entfernt, weil einige frühere Besitzer rabiat versucht hatten, diese wieder vom Geländer zu lösen und dabei Beschädigungen in Kauf nahmen. In Paris wurden 2015 gar Hunderttausende Vorhängeschlösser von der Seine-Brücke Pont des Arts entfernt, weil die mehr als 50 Tonnen Metall die Traglast des Geländers gefährdeten.

Von derlei Ausmaßen ist man in Melverode weit entfernt – in Braunschweig setzen die Liebenden eher auf die über den östlichen Oker-Umflutgraben führende Petritorbrücke, wo mehrere Hundert Schlösser hängen. Doch wehret den Anfängen lautet in Melverode die Devise. Um dennoch nicht als unromantisch gehalten zu werden, planen die Bezirksratsvertreter in der nächsten Sitzung einen Antrag für ein Kunstprojekt einzubringen: Nahe der Okerbrücke Grund möge eine Skulptur errichtet werden, an die Liebende ihre Schlösser ersatzweise anklicken können. Sie könnte die Form eines Herzens haben.