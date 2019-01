Diebe brechen Lieferwagen auf und stehlen Werkzeug

Arbeiter hatten es am Montagnachmittag am Straßenrand geparkt und verschlossen, so die Polizei. Das Werkzeug hätten sie auf der Ladefläche abgelegt. Ein Mitarbeiter habe noch an der geöffneten Schiebetür gestanden, als ein Unbekannter einen Blick ins Fahrzeuginnere geworfen habe. Nach einem kurzen Gespräch habe er ihm aber keine Beachtung mehr geschenkt. Am nächsten Tag fehlten Akkuschrauber, Bohrmaschine und Stichsäge. Das Schloss der Schiebetür sei zwar verbogen worden, aber noch funktionstüchtig gewesen.

