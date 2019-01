Hoheworthbrücke im Bürgerpark wird bis August erneuert

Die Hoheworthbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Oker im Bürgerpark wird erneuert. Der Abriss des alten Brückenkörpers wird nach Angaben der Stadt vom heutigen Donnerstag, 24. Januar, an vorbereitet. Dazu sei es erforderlich, die Brücke zu sperren. Der Rückbau beginnt am 4. Februar. Bis Ende August dieses Jahres soll die neue Brücke einschließlich neuer Wegeanschlüsse fertiggestellt sein.

Ausgeschilderte Umleitungen führen bis dahin südlich über die Eisenbütteler Straße, nördlich über Drachenbrücke und Brücke Werkstättenweg (nicht barrierefrei). Für den Zeitraum des am 4. Februar beginnenden Rückbaus wird der Wasserspiegel der Oker abgesenkt und die Oker in diesem Bereich bis etwa Mitte Februar für den Bootsverkehr gesperrt, so die Stadt. Dann beginnen die Arbeiten für Bohrpfahlgründung und Widerlagerherstellung. Ab Mitte Mai werde die Oker dann erneut für etwa eine Woche abgesenkt, um die Uferbefestigung herzurichten. Schließlich werde noch einmal eine mehrtägige Unterbrechung des Bootsverkehrs erforderlich, um den Brückenüberbau aufzulegen. Die Hoheworthbrücke liegt am westlichen Rand des Bürgerparks. Die jetzige Brücke stammt von 1949 und ist in einem schlechten Zustand, heißt es abschließend.