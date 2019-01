Stadtgeflüster: Nordisches Liebesgeflüster und heiße Nummern

Gleich am Morgen nach der Premiere musste das Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt nach Reichelsheim im Odenwald aufbrechen. Doch schon in dieser Woche sowie im Februar bis zum 2. März präsentiert die Truppe um Franziska Traub die Komödie „Eine ganz heiße Nummer“ von Andrea Sixt an der Gördelinger...