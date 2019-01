27-Jähriger tot in Braunschweig gefunden

Nach ersten Informationen der Polizei Braunschweig, die uns am Abend erreichten und von der Feuerwehr betätigt wurden, liegt eine tote Person an der Wolfenbütteler Straße in Höhe der Straßenbahn-Haltestelle HEH-Klinik.

Es handelt sich um einen 27-jährigen Braunschweiger. Die Polizei prüft jetzt nach diesen Informationen, ob er von der Straßenbahnlinie 2 überfahren worden ist – oder anders zu Tode gekommen ist. Gefunden wurde der Mann im Gleisbereich. Die Passagiere in der Straßenbahn wurden zunächst von Notfallseelsorgern betreut. Mittlerweile ist kein Passagier mehr in der Straßenbahn.

Die Strecke ist gesperrt, es kommt zu Verspätungen im Linienverkehr. Stadtauswärts ist die A 36 gesperrt, der Verkehr wird vor dem HEH abgeleitet. Der Einsatz läuft zur Minute noch, es liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Dieser Artikel wird aktualisiert.