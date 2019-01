Bagger rammt Lieferwagen auf Bahnübergang beim Hafen

An der Hafenstraße in Braunschweig kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Bagger, der auf Schienen unterwegs war und einem Transporter.

Braunschweig. Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch an der Hafenstraße in Veltenhof gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 35-Jähriger Sprinter-Fahrer auf ein Privatgrundstück einbiegen. Die Einfahrt wird von einem unbeschrankten schienengleichen Wegeübergang§ gekreuzt, gekennzeichnet durch ein Andreaskreuz. Der Schienenverkehr hat an dieser Stelle Vorrang, erläutert die Polizei.

Gleichzeitig kam auf den Schienen ein sogenannter Zweiwegebaggers herangefahren, ein Bagger also, der sowohl auf der Straße, als auch auf Schienen fahren kann. Beide Männer konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass der Bagger den Lieferwagen im hinteren Bereich am Kühlaufbau beschädigte, während das Schienenfahrzeug gänzlich unbeschädigt blieb. Durch den Aufprall wurde glücklicherweise keiner der Männer verletzt, berichtet die Polizei abschließend. Zum Sachschaden gibt es keine Angaben.