Leiterin der Gaußschule verabschiedet sich in den Ruhestand

Die Leiterin der Gaußschule am Löwenwall, Christine Lenck-Ackermann, verabschiedet sich Ende des Monats in den Ruhestand. Wer ihr im Amt folgt, wird das Kultusministerium in Kürze bekannt geben. Christine Lenck-Ackermann jedenfalls spricht von einer „guten Lösung“. Was sie sonst noch im...