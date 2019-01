Abzocke? 5 Euro Parkgebühr für 2 Stunden

Zwei Mal 6500, insgesamt also 13.000 Besucher haben am Wochenende dem „Feuerwerk der Turnkunst“ in Volkswagenhalle beigewohnt. Und viele, sehr viele von ihnen reisten von außerhalb mit dem eigenen Pkw an. Nur, wo das Fahrzeug während der rund zweistündigen Veranstaltung abstellen? Alex A. entscheidet sich für den P+R-Parkplatz auf dem Messegelände, wo er – wie all die anderen Autofahrer – mit 5 Euro Parkgebühr zur Kasse gebeten wird....