Einbruch in Einfamilienhaus – Täter kommen durchs Fenster

Zu einem Einbruch ist es am vergangenen Wochenende in Volkmarode gekommen.

Braunschweig. Ein Wochenendtrip endet für ein Ehepaar in Braunschweig unschön. Am Sonntagabend entdecken sie den Einbruch in ihr Haus. Die Täter sind flüchtig.

Die Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Volkmarode genutzt. Laut Polizeibericht war das Ehepaar im Alter von 34 Jahren am Freitagnachmittag zu einem Kurztrip aufgebrochen.

Täter steigen durchs Fenster in Haus

Als sie am Sonntagabend zu ihrem Haus in der Straße Kötherberg zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch. Sie alarmierten die Polizei. Die Einbrecher hatten zunächst vergeblich versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Schließlich öffneten sie gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten so in das Haus.

Von Tätern fehlt jede Spur

Aus den Räumen haben sie diverse Elektroartikel, ein Küchengerät und Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Die Täter verschwanden unerkannt.