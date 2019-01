Braunschweig: Feuerwehr sichert Schilderbrücke auf der A36

Am Sonntagnachmittag rief ein Streifenwagen die Berufsfeuerwehr Braunschweig zu Hilfe. An einer Schilderbrücke auf der Autobahn 36 zwischen den Anschlussstellen Stöckheim und Heidberg hatte sich eine sechs Quadratmeter große Plexiglasscheibe gelöst. Das berichtet die Feuerwehr am Sonntagabend.

Hauptfahrstreifen war gesperrt

Teile der LED-Segmente im Inneren drohten ebenfalls auf die Fahrbahn zu fallen. Die Feuerwehr konnte mit Leinen und einer Drehleiter die Segmente sichern. Hierfür musste der Hauptfahrstreifen Richtung Braunschweig gesperrt werden, wodurch sich ein längerer Rückstau bildete.