Checker Tobi am Sonntag zu Gast im Braunschweiger C1

Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten heißt der Film mit Tobias Krell, der am Sonntag im C1 zu sehen ist.

Braunschweig Im Kinderkanal gehört er zu den Helden der Zuschauer: Checker Tobi. Jetzt kommt er auch ins Kino - und ist am Sonntag, 13. Januar, im C1 zu Gast.

Noch vor dem deutschen Bundesstart zeigt das C1 in Braunschweig das erste Kinoabenteuer des KiKa- Helden „Checker Tobi und das Geheimnis des Planeten“. Am Sonntag, 13. Januar, sind Tobias Krell alias Checker Tobi, und auch die Braunschweiger Regieassistentin Esra Bonkowski im Kino zu Gast, um im Anschluß an den Film nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch Autogramme zu geben.

Wie Kinochef Frank Oppermann berichtet, beginnt der Film um 17 Uhr, gegen 18.30 Uhr stehen Checker Tobi und Esra Bonkowski für Fragen zur Verfügung. Autogramme im Kinofoyer gibt’s dann ab 19 Uhr.

im Kinofilm „Checker Tobi und das Geheimnis des Planeten“ geht es unter anderem um eine geheimnisvolle Flaschenpost und ein Rätsel, das Tobi zu Vulkanen und ins Eismeer führt.