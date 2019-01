Braunschweig. Der Besitzer hat das Fahrzeug am Dienstagabend in der Taubenstraße abgestellt. Am Donnerstag bemerkt er den Diebstahl.

Zu einem Autodiebstahl ist es in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag in der Taubenstraße gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, stellte der 25-jährige Fahrer seinen Audi A3 am Dienstagabend in den Parkbuchten an der Taubenstraße ab.

Als er den Wagen am Donnerstagnachmittag wieder benutzen wollte, stellte er fest, bemerkt er den Diebstahl. Von den Tätern fehlt jede Spur. Der Wert des Fahrzeuges liegt laut Polizei bei 3500 Euro.