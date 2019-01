Bilanz zur Weihnachtszeit: Regen vertreibt Besucher

Braunschweig. In der Adventszeit hat die Stadtmarketing-GmbH weniger Besucher in Braunschweigs Innenstadt gemessen. Positiver sind die Zahlen zum Jahresende.

Regen hat in der Weihnachtszeit in Braunschweigs Innenstadt für schwächere Besucherfrequenzen gesorgt. Die Werte der Adventswochen blieben laut Stadtmarketing-GmbH knapp fünf Prozent unter denen des starken Jahres 2017.

Zwischen dem 28. November und 31. Dezember wurden demnach rund 4,05 Millionen Besucherbewegungen während der Öffnungszeiten der Geschäfte in der Innenstadt ermittelt. Die Messung erfolgte mittels Laser an sechs verschiedenen Stellen in der Braunschweiger Innenstadt. Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings, zu den Zahlen: „Besonders die gewohnt starken letzten Verkaufstage vor Weihnachten blieben hinter den Erwartungen zurück.“ War das Wetter gut, seien jedoch deutliche Steigerungen von bis zu 20 Prozent gemessen worden, teilt die Stadtmarketing-GmbH mit.

Da der 24. Dezember auf einen Montag fiel, gab es 2018 einen zusätzlichen halben Verkaufstag. Die rund 60.000 Besucherbewegungen an diesem Tag sorgten dafür, dass der Frequenzverlust zum Vorjahr im Gesamtzeitraum vor Weihnachten nur noch drei Prozent beträgt.

Das Ergebnis zwischen Weihnachten und Silvester fällt hingegen positiv aus: An den dreieinhalb verkaufsoffenen Tagen hat die Stadtmarketing-GmbH rund 611.000 Besucherbewegungen gezählt. Im Vergleich zu den vier verkaufsoffenen Tagen 2017 ein Plus von etwa drei Prozent. Besonders besucherstark sei der letzte Samstag des Jahres gewesen. „Der 29. Dezember war auch der letzte Tag des Weihnachtsmarktes. Das kann zu der Steigerung beigetragen haben“, so Leppa.

Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender des Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig, zeigt sich insgesamt zufrieden mit der Weihnachtszeit: „Nach verhaltenem Start in die Weihnachtszeit schloss sie mit dem Nachweihnachtsgeschäft gut ab.“ Er ergänzt: „Zwar hatten wir an einzelnen Tagen deutlich geringere Frequenzwerte als im Vorjahr, aber die Innenstadt war gut besucht. Die Leute haben sich in den Geschäften und Lokalen aufgehalten, das konnte man besonders am letzten Wochenende vor Weihnachten beobachten.“