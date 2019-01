Gefährliche Fahrweise? Polizei sucht Zeugen

Braunschweig. Ein Paketzusteller soll zwei Mädchen fast angefahren haben. Der Vorfall ereignete sich in der Vorweihnachtszeit am Altewiekring.

Am Altewiekring ist es im vorweihnachtlichen Trubel zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zwei Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren waren demnach am Nachmittag des 11. Dezember auf dem Fußweg in Höhe Grünstraße unterwegs. Dort kam ihnen das Fahrzeug eines Paketzulieferers derart schnell entgegen, dass die Schülerinnen nach ihren Angaben nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Wagen mit dem Fahrer (36) in der Uhlandstraße angetroffen werden. Der Mann gab an, dass es zu keiner Zeit zu einer gefährlichen Situation gekommen war.

Wer das Geschehen beobachtet hat oder Angaben zur Fahrweise des Zustellerfahrzeuges machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Polizeikommissariat Nord,

(

0531) 476-3315.