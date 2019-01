Schuhe von Basketballstar Dennis Schröder werden versteigert

Der Braunschweiger NBA-Star Dennis Schröder lässt zurzeit ein Paar von ihm getragene Basketball-Schuhe versteigern. Das aktuelle Gebot lag am Donnerstag bei 580 Euro. Die Auktion auf der Plattform „United Charity“ läuft noch bis zum 24. Januar.

Der Erlös geht direkt und ohne Abzug von Kosten an den Braunschweiger Verein „Löwe für Löwe“. Damit sollen Sportgeräte wie Bälle und Basketballkörbe für den Schulsport in einer Grundschule in Sierra Leone finanziert werden. Der Verein engagiert sich seit 1998 für die Menschen in dem westafrikanischen Land. Begonnen hat alles mit einem Kinderhaus für Kriegswaisen, danach folgte der Bau einer Grundschule. Inzwischen sind viele Projekte hinzugekommen, zum Beispiel eine Gesundheitsstation, Schulungen zum ökologischen Landbau, die Unterstützung einer Frauenkooperative mit Kleinkrediten.

Die Basketballschuhe von Dennis Schröder, Größe 46, sind signiert mit DS#17. Eine unterschriebene Autogrammkarte liegt auch bei. Schröder spielt in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Oklahoma City Thunders. Im vergangenen Jahr ist er in seiner Geburtsstadt als Hauptgesellschafter bei den Braunschweiger Basketball-Löwen eingestiegen, außerdem engagiert er sich hier als Sponsor.

Die Auktion ist zu finden unter: www.unitedcharity.de/Auktionen/Dennis-Schroeder-Schuhe