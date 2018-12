Mann raubt Spendenbox aus der Kirche in Rüningen

Eine Spendenbox mit Bargeld in unbekannter Höhe (unser Bild ist ein Symbolfoto) entwendete ein junger Mann in der Kirche St. Petri in Rüningen.

Braunschweig. Vermutlich derselbe junge Mann fällt wenig später in einem Garten ebenfalls in Rüningen auf. Danach wird er von der Polizei gestellt.

Ein junger Mann entwendete zu Weihnachten aus der St. Petri Kirche in Rüningen Bargeld in unbekannter Höhe. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Küsterin nach dem Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag noch in der Kirche auf, um Arbeiten zu erledigen. Sie war alleine dort, als im hinteren Bereich ein Mann mit grauer Mütze und schwarzer Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken die Kirche betrat. Die Zeugin beobachtete, wie er die neben der Tür aufgestellte Spendenbox an sich nahm und mit einem Fahrrad flüchtete. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Wieviel Geld sich in der Spendenbox befand, ist nicht bekannt. Es wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Kurz darauf wurde in dem Gartenverein „Grabeland“ ebenfalls in Rüningen ein Mann gemeldet, der sich an einem Geräteschuppen zu schaffen gemacht hatte und vom Pächter des Gartens angesprochen wurde. Es könnte sich laut Polizei um den Täter aus der Kirche handeln. Der junge Mann war bereits zu Fuß mit einem Eimer des Gärtners geflüchtet und hatte sein Fahrrad zurückgelassen. Die Polizei konnte den Mann aufgrund der Beschreibung in unmittelbarer Nähe antreffen. Er gab an, von dem Gartenpächter geschlagen worden zu sein. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch sowie Körperverletzung eröffnet.