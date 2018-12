Überfall auf Apotheke in Braunschweig: Räuber zückt Pistole

Zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es am Donnerstagabend in Braunschweig gekommen.

Zu einem bewaffneten Überfall ist es am Donnerstagabend in einer Apotheke im Kanzlerfeld in Braunschweig gekommen. Am Tag nach der Tat ist die Kriminalpolizei Braunschweig dringend auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zum Täter haben.

Räuber bedroht zwei Frauen

Laut Bericht der Polizei betrat der unbekannte Mann gegen 18.10 Uhr die Apotheke. Er hielt der 51-jährigen Angestellten eine Pistole in den Rücken. Der Räuber führte die Frau zunächst in einen Bereich hinter dem Verkaufstresen, um dort die zweite Angestellte im Alter von 48 Jahren zu bedrohen.

Beide Frauen mussten anschließend die drei Kassen leeren und das Geld in einen Beutel stecken. Danach verließ der Täter die Apotheke in unbekannte Richtung. Der Räuber erbeutete Bargeld im vierstelligen Bereich.

Beschreibung des Täter

Von den Zeugen wird der Mann so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur. Er trug einen schwarzen Parka mit Kapuze und Fellkragen sowie einen schwarzen Schal. Er soll gutes Deutsch mit arabischem Akzent gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei bittet nun Personen, die am Donnerstagabend rund um die Apotheke im Kanzlerfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen. pop