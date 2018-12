Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Braunschweig. Die Feuerwehr Braunschweig hat in der Nacht zu Donnerstag einen Mann aus seiner verqualmten Wohnung gerettet.

Wie die Wehr berichtet, meldete eine aufmerksame Mieterin der Vorwerksiedlung einen ausgelösten Warnmelder. Die Kräfte der Hauptfeuerwache und der Ortsfeuerwehren Veltenhof und Rühme klingelten und klopften an der Wohnung, doch niemand reagierte. „Das brennende Licht in der Wohnung und der mittlerweile sichtbare Rauch ließen Schlimmeres befürchten“, teilten die Beamten mit. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und betrat unter Atemschutz die Wohnung. „Der schlafende Bewohner wurde von der Feuerwehr geweckt und herausgeführt“, heißt es in der Meldung. Der Rettungsdienst kümmerte sich dann um den Mann. Im Anschluss wurde das angebrannte Essen vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet.